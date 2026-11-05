Deportes
Villa Mitre vuelve a jugar después de 16 días y pone su invicto a prueba ante Deportivo Norte
El tricolor recibirá este jueves, desde las 21, al conjunto de Armstrong, que ganó cuatro de sus cinco encuentros.
Villa Mitre volverá a presentarse esta noche en la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba a Deportivo Norte de Armstrong, desde las 21, en el estadio José Martínez, por la Conferencia Sur de la temporada 2026-27.
El conjunto dirigido por Sebastián Ginóbili disputará apenas su segundo encuentro del certamen, después de debutar el pasado 20 de octubre con una ajustada victoria por 56 a 52 frente a Pico FC.
De esta manera, el tricolor es el único equipo de su conferencia que todavía no perdió, aunque también es el que menos partidos jugó.
Enfrente tendrá a uno de los protagonistas del arranque de la competencia. Deportivo Norte suma cuatro triunfos en cinco presentaciones y llega a Bahía Blanca después de perder su invicto el martes, precisamente ante Pico, que lo superó por 75 a 61 en La Pampa.
El conjunto santafesino, que incorporó varios refuerzos para esta temporada, buscará recuperarse frente a una Villa que intentará aprovechar la localía para conseguir su segunda victoria consecutiva.
Después de este compromiso, Villa Mitre afrontará sus primeras dos presentaciones como visitante, ambas en Mar del Plata.
El lunes 9 de noviembre enfrentará a Unión, desde las 21.30, en un partido que será televisado por DeporTV, mientras que el martes 10 se medirá con Quilmes.
Unión Bahía afronta una exigente gira por Buenos Aires ante Vélez y Boca
Aberrante: golpeó con un palo en la cabeza a su hijo con retraso madurativo
Villa Mitre vuelve a jugar después de 16 días y pone su invicto a prueba ante Deportivo Norte
Cómo limpiar mosquiteros antes del verano con dos ingredientes que todos tienen en casa
Abel Pintos se prepara para cantar ante el Papa: “Uno no dimensiona lo que va a ser”
Más Leídas
-
Noticias A9 horas ago
Lo liberaron tras una agresión en un restaurant y volvió al mismo lugar: otra vez preso
-
Noticias B23 horas ago
ABSA informó que comenzaron los trabajos en el acueducto de Brandsen
-
Noticias B14 horas ago
Multas de tránsito más caras: cuánto cuesta manejar sin VTV o pasar en rojo
-
Noticias A8 horas ago
Murió París "Chiche" Senesi, histórico dirigente social, deportivo y político bahiense
-
Espectáculos21 horas ago
Murió Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch: lo encontraron sin vida en su casa
-
Noticias B22 horas ago
La jueza Marrón declaró admisible el reclamo de Zona Fría y tratará el tema
-
Noticias B16 horas ago
Tras el ataque en Palermo, advierten que las agresiones a mujeres trans "son frecuentes" en Bahía
-
Deportes15 horas ago
Fútbol femenino: las jugadoras de Olimpo quieren seguir entrenando, pero el club dio por terminado el año