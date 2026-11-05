Villa Mitre vuelve a jugar después de 16 días y pone su invicto a prueba ante Deportivo Norte

Villa Mitre volverá a presentarse esta noche en la Liga Argentina de Básquet, cuando reciba a Deportivo Norte de Armstrong, desde las 21, en el estadio José Martínez, por la Conferencia Sur de la temporada 2026-27.

El conjunto dirigido por Sebastián Ginóbili disputará apenas su segundo encuentro del certamen, después de debutar el pasado 20 de octubre con una ajustada victoria por 56 a 52 frente a Pico FC.

De esta manera, el tricolor es el único equipo de su conferencia que todavía no perdió, aunque también es el que menos partidos jugó.

Enfrente tendrá a uno de los protagonistas del arranque de la competencia. Deportivo Norte suma cuatro triunfos en cinco presentaciones y llega a Bahía Blanca después de perder su invicto el martes, precisamente ante Pico, que lo superó por 75 a 61 en La Pampa.

El conjunto santafesino, que incorporó varios refuerzos para esta temporada, buscará recuperarse frente a una Villa que intentará aprovechar la localía para conseguir su segunda victoria consecutiva.

Después de este compromiso, Villa Mitre afrontará sus primeras dos presentaciones como visitante, ambas en Mar del Plata.

El lunes 9 de noviembre enfrentará a Unión, desde las 21.30, en un partido que será televisado por DeporTV, mientras que el martes 10 se medirá con Quilmes.