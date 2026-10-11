San Lorenzo le ganó a Riestra 1-0 y cortó la mala racha

San Lorenzo volvió a sonreír después de una racha de resultados adversos. El equipo dirigido por Rubén Darío Insua derrotó este domingo 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, y consiguió tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por ingresar a los playoffs. Además, fue el primer triunfo del entrenador desde su regreso al club.

El Ciclón tuvo que trabajar bastante para quedarse con la victoria. Durante buena parte del encuentro generó situaciones de peligro, pero la falta de precisión en los últimos metros le impidió abrir el marcador. Incluso, Danilo Arboleda llegó a convertir para el conjunto local, aunque el árbitro anuló correctamente el tanto por una clara posición adelantada.

La insistencia azulgrana finalmente tuvo premio en el segundo tiempo, cuando apareció Teo Rodríguez Pagano para romper el cero y desatar el festejo de los hinchas. Otro de los puntos altos del equipo fue Facundo Farías, quien aportó movilidad y desequilibrio en ataque, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del conjunto de Boedo.



Con esta victoria, San Lorenzo alcanzó los 14 puntos y quedó en el décimo puesto de la Zona A, a tres unidades de Independiente, Gimnasia de Mendoza, Newell's y Lanús, que ocupan los últimos lugares de clasificación a la próxima instancia. De todos modos, esos cuatro equipos todavía tienen un partido menos, por lo que el Ciclón necesitará seguir sumando para meterse entre los ocho mejores.

Del otro lado, Deportivo Riestra quedó duodécimo con 11 unidades y perdió una buena oportunidad de acercarse a la zona de clasificación. Para San Lorenzo, en cambio, el triunfo significó bastante más que tres puntos: cortó la mala racha, le dio aire al segundo ciclo de Insua y renovó las expectativas de sus hinchas de cara a la recta final de la fase regular.

Con información de Minuto Uno