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Ruta 249: un matrimonio volcó con su camioneta tras intentar esquivar a unos perros
El accidente ocurrió este domingo por la tarde, en la zona de La Martina. Los dos ocupantes, de 52 años, fueron trasladados al hospital.
Un matrimonio protagonizó un fuerte vuelco este domingo por la tarde en la ruta 249, a la altura del kilómetro 668, en la zona rural de La Martina, camino a Punta Alta.
El accidente involucró a una camioneta Toyota que circulaba en sentido Bajo Hondo-Punta Alta y terminó volcada sobre uno de sus laterales.
Según informaron fuentes policiales, el conductor, de 52 años, manifestó que perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar a unos perros que se encontraban sobre la calzada. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta salió de su trayectoria y terminó volcando a un costado de la ruta.
En el vehículo también viajaba su esposa, de la misma edad. Ambos son oriundos del partido de Coronel Rosales y, pese a las características del accidente, lograron salir de la camioneta por sus propios medios.
Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados de manera preventiva al Hospital Naval de Puerto Belgrano para una evaluación médica.
En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME, que trabajaron en la asistencia de los involucrados.
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