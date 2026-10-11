Ruta 249: un matrimonio volcó con su camioneta tras intentar esquivar a unos perros

Un matrimonio protagonizó un fuerte vuelco este domingo por la tarde en la ruta 249, a la altura del kilómetro 668, en la zona rural de La Martina, camino a Punta Alta.

El accidente involucró a una camioneta Toyota que circulaba en sentido Bajo Hondo-Punta Alta y terminó volcada sobre uno de sus laterales.

Según informaron fuentes policiales, el conductor, de 52 años, manifestó que perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar a unos perros que se encontraban sobre la calzada. Como consecuencia de la maniobra, la camioneta salió de su trayectoria y terminó volcando a un costado de la ruta.

En el vehículo también viajaba su esposa, de la misma edad. Ambos son oriundos del partido de Coronel Rosales y, pese a las características del accidente, lograron salir de la camioneta por sus propios medios.

Los dos ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados de manera preventiva al Hospital Naval de Puerto Belgrano para una evaluación médica.

En el operativo intervinieron efectivos policiales, personal de Bomberos y una ambulancia del SAME, que trabajaron en la asistencia de los involucrados.