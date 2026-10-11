Olimpo empató el partido de ida de las semis en el Carminatti

Olimpo empató 1 a 1 con San Martín de Formosa este domingo en el Roberto Carminatti, por el partido de ida de las semifinales de la Fase Campeonato del Torneo Federal A, que otorga el primer ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto bahiense no pudo aprovechar la localía y ahora estará obligado a ganar en Formosa para acceder a la final, ya que su rival cuenta con ventaja deportiva por haber terminado primero en el Nonagonal.

El encuentro tuvo un primer tiempo intenso, con situaciones claras para ambos equipos. San Martín estuvo cerca de convertir en dos oportunidades, pero sus remates se estrellaron contra el travesaño, mientras que Olimpo también tuvo una chance muy clara con un disparo de Agustín Stancato que pegó en el palo.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos, cuando Lautaro Ceratto sacó un remate que se desvió en un defensor de Olimpo y descolocó al arquero Ezequiel Lungarzo. La pelota terminó ingresando junto al primer palo y puso en ventaja al conjunto formoseño.

Sin embargo, el aurinegro reaccionó rápidamente en el complemento. A los 4 minutos, Luciano Lapetina recuperó una pelota y envió un centro que encontró a Braian Guille, quien definió para establecer el 1 a 1 y desatar el festejo de los hinchas en el Carminatti.

El encuentro también estuvo marcado por el malestar de los simpatizantes locales con el arbitraje de Darío Sandoval, cuyas decisiones generaron reiteradas protestas desde las tribunas. En medio de ese clima, también se escuchó el cántico "Chiqui Tapia botón", dirigido contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Olimpo llegó a esta instancia después de eliminar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en una serie que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos del camino principal hacia el ascenso.

Ahora, el conjunto bahiense deberá buscar la clasificación como visitante. San Martín de Formosa avanzará a la final incluso con un nuevo empate, por lo que Olimpo necesitará una victoria en el partido de vuelta para seguir en carrera por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Por la otra llave, también disputada este domingo, Cipolletti venció 1-0 a Alvarado en la Visera.