La misa del Papa reunió a los fieles en la Plaza Rivadavia

La Plaza Rivadavia se convirtió este miércoles en un punto de encuentro para los fieles bahienses que se acercaron a seguir en vivo la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján, en el último día de su histórica visita a la Argentina.

La actividad, organizada por la Arquidiócesis de Bahía Blanca, comenzó a las 9 de la mañana frente a la Catedral, donde se instaló una pantalla gigante para transmitir toda la celebración religiosa.

La propuesta también incluyó música, momentos de oración y espacios para compartir entre los asistentes.

En diálogo con el programa Bahía Hoy, Nicolás Marín, integrante de la Arquidiócesis, destacó el significado de la convocatoria para quienes no pudieron viajar a Luján. "Ojalá sea una mañana de encuentro, de comunión, de poder celebrar como país esta visita tan especial del papa León, que es una oportunidad, un tiempo de gracia para unirnos como argentinos", expresó.

Marín explicó que desde temprano comenzaron a llegar los primeros vecinos con sus reposeras para ubicarse frente a la pantalla. Además, detalló que el Ejército preparó mate cocido, el Municipio colaboró con la instalación de la pantalla gigante y distintas comunidades religiosas aportaron tortas para compartir.

"Todo aquel que se acerque con reposera, con equipo de mate, se va a encontrar con una plaza, con un sol radiante y con algo rico para compartir en la previa a la misa", señaló.

La jornada también contó con la participación del coro de Santa Rita y un grupo de músicos, encargados de acompañar con canciones y animación a quienes se acercaron a la plaza.

Consultado por la repercusión de la visita papal, Marín sostuvo que la importante convocatoria no resultó sorpresiva por la tradición religiosa del país y el recuerdo del papa Francisco.

"La figura del Papa convoca por su palabra, por sus gestos y también por lo que significó Francisco en nuestra vida, en nuestra historia", manifestó.

En ese sentido, recordó que León XIV hizo referencia a Francisco durante sus primeras palabras en territorio argentino y consideró que su presencia representa una oportunidad para renovar la esperanza.

"Recibimos a León, pero también recibimos esta presencia de la Iglesia de todo el mundo. Es una fiesta y es lo que estamos viendo, cuánta gente se moviliza, cuánta emoción", agregó.

Durante la entrevista también se conoció que integrantes de los Hogares de Cristo de Bahía Blanca fueron elegidos para llevar las ofrendas durante la misa en Luján, en representación de las comunidades que acompañan a personas y familias atravesadas por situaciones de consumo problemático.

La noticia fue destacada por el intendente Federico Susbielles en sus redes sociales y celebrada por Marín, quien remarcó el valor simbólico de esa participación. "Es una alegría esa confirmación. Este 'bienvenidos todos' es bienvenidos todos. En el caso de los chicos que están en recuperación de adicciones, es hermoso que ellos puedan llevar la ofrenda", expresó.

Finalmente, el representante de la Arquidiócesis invitó a la comunidad a participar de la celebración y destacó que la visita del Pontífice permite visibilizar distintas realidades sociales, especialmente las de quienes atraviesan situaciones difíciles. "La venida y el paso del Papa, que es al estilo de Jesús, es el paso por todas las realidades, y en especial por las más sufrientes", concluyó.