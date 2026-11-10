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Caso "Helado Blanco": condenaron al principal acusado y absolvieron a su pareja
Emiliano Gabriel Uboldi recibió una pena de 5 años y 10 meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal en lo Criminal Nº 2 también lo absolvió en una causa por amenazas con arma de fuego contra su hermano.
El Tribunal en lo Criminal Nº 2 condenó a Emiliano Gabriel Uboldi a 5 años y 10 meses de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la investigación conocida como “Helado Blanco”, que había derivado en allanamientos a una heladería, una rotisería y una vivienda particular.
En tanto, Trinidad Natalia Millán, pareja del condenado, fue absuelta luego de que el juez Eugenio Casas considerara que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en el delito, pese a las denuncias que la involucraban y su presencia en el lugar investigado.
La sentencia, notificada el pasado 5 de noviembre, se conoció después del juicio oral en el que intervino el fiscal Mauricio Del Cero. Durante el debate también se analizó otra causa contra Uboldi, acusado de amenazar a su hermano con un arma y de ingresar ilegalmente a una vivienda.
Sin embargo, el magistrado resolvió absolverlo por esos delitos debido a que su hermano se retractó de la acusación y los restantes elementos probatorios no resultaron suficientes para demostrar lo ocurrido.
La investigación por drogas había tomado estado público en junio de 2025, cuando efectivos de Prefectura Naval realizaron una serie de allanamientos en una vivienda de Rivadavia al 3000 y en dos locales comerciales ubicados en Huaura al 1000, en el barrio Villa Italia.
La causa se había iniciado en abril de 2024 a partir de una denuncia contra Uboldi. Luego, nuevas presentaciones señalaron que una heladería y una rotisería eran utilizadas como fachada para la comercialización de estupefacientes.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cocaína, marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y anotaciones que fueron incorporadas a la investigación.
En el juicio, la Fiscalía había solicitado para Millán una pena de 4 años de prisión y una multa de 45 unidades fijas. En el caso de Uboldi, la acusación también contemplaba los delitos de coacción agravada por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma y violación de domicilio.
Finalmente, el juez Casas consideró acreditada únicamente la responsabilidad penal de Uboldi por la tenencia de drogas con fines de comercialización y dispuso una condena de 5 años y 10 meses de prisión, mientras que Millán quedó absuelta de los cargos que enfrentaba.
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