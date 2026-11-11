La emotiva despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Las hemos pasado todas"

Este martes 10 de noviembre, la muerte de Marcos Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical. Y, luego de que el conjunto santafesino confirmara la noticia con un comunicado oficial, Rubén "Cacho" Deicas le dedicó un emotivo mensaje para despedirlo en redes.

Según precisaron autoridades de la provincia de Santa Fe a Clarín, el fallecimiento del acordeonista, de 76 años, fue constatado por efectivos policiales que acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la capital provincial, donde funcionaba un estudio de grabación.

Y, tras revisar las cámaras de seguridad del lugar, los agentes informaron a las 16.11 sobre una escena de un suicidio.

Así, poco después de que Los Palmeras comunicaran la muerte de Marcos Camino mediante su perfil oficial de Instagram (@lospalmerasoficial), el histórico cantante del conjunto santafesino le dedicó unas palabras al acordeonista, con quien compartió más de 50 años de trayectoria musical.

"Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", manifestó Deicas en el epígrafe del posteo que le dedicó al músico de 76 años, quien en febrero había anunciado su retiro de Los Palmeras por motivos de salud y edad.

Acto seguido, Deicas dejó en evidencia la tristeza que le provocó la muerte del acordeonista: "Hoy toca despedirme de un compañero de la vida".

Sobre el final de su mensaje, el cantante dejó de lado las rispideces y los resquemores que habían surgido durante su polémica desvinculación de Los Palmeras, un episodio que derivó en una serie de cruces entre su familia y Camino por la decisión de apartarlo de la banda tras el ACV isquémico que sufrió en enero de 2025.

"Y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza", expresó.

Así, sobre el final de su mensaje, Deicas escribió: "Que en paz descanses, Marcos".

Fuente: Clarín