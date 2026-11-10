Impactante video: así fueron los primeros instantes del incendio en Visión 2000

Un impactante video muestra los primeros instantes posteriores al inicio del incendio que se desató durante la mañana de este martes en la Galería Visión 2000, ubicada sobre calle Belgrano, a pocos metros de la esquina con Soler, en pleno centro de Bahía Blanca.

En el material audiovisual se puede observar cómo las llamas avanzaban sobre el techo del paseo comercial y provocaban importantes destrozos, en momentos en los que todavía no habían intervenido las dotaciones de bomberos.

Las imágenes permiten dimensionar la intensidad que alcanzó el fuego durante los primeros minutos del siniestro, que generó preocupación entre las personas que se encontraban en el lugar. Ante la situación, se dispuso la evacuación preventiva de quienes estaban dentro de la galería, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después, varias dotaciones de bomberos llegaron al establecimiento y comenzaron a trabajar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores del edificio. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, que se habría iniciado en la zona del techo del paseo comercial.

El video registra los momentos iniciales del incendio y muestra la magnitud de las llamas antes del despliegue del operativo de emergencia.