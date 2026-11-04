Deportes
Sportivo Bahiense y Altense igualaron las semifinales en la Liga de Plata
Se decidirán los finalistas en un tercer partido definitivo.
La Liga Bahiense de Plata definirá a sus finalistas en una tercera jornada, porque Sportivo Bahiense y Altense ganaron los segundos juegos de sus respectivas semifinales y estiraron ambas series.
Sportivo Bahiense se impuso como local por 87 a 85 frente a San Lorenzo en un partido cerrado y dejó la llave igualada 1-1. El equipo naranja había ganado el primer cruce por 70 a 58, pero no pudo cerrar la clasificación en la revancha.
En la otra semifinal, Altense respondió después de la derrota inicial en Punta Alta y venció como visitante a 9 de Julio por 83 a 73. El conjunto bahiense se había quedado con el primer duelo por 64 a 57.
De esta manera, las dos plazas para la final del segundo tramo deberán resolverse en terceros partidos.
San Lorenzo mantiene además un incentivo especial: como fue campeón del primer tramo, si vuelve a quedarse con esta parte de la temporada logrará el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro. Si el ganador es otro equipo, deberá disputarse una final extra por el ascenso.
Altense, por su parte, todavía conserva la posibilidad de acceder a la Promoción aun cuando no avance a la final. Para eso necesita que San Lorenzo gane el segundo tramo y ascienda directamente, escenario que le permitiría enfrentar al penúltimo de Oro por haber sido el segundo equipo que más puntos acumuló durante la temporada.
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