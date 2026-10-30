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Relación rota: la AFA suspendió la conferencia previa al Superclásico tras la negativa de River
La Liga Profesional expresó su descontento por la decisión del club de Núñez de no enviar a ningún jugador a la conferencia programada, lo que llevó a la suspensión del evento.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió cancelar la conferencia de prensa programada para el Superclásico debido a la negativa de River Plate de designar a ningún jugador para participar. La entidad emitió un comunicado donde expresa su desacuerdo con esta decisión, lamentando la postura del club de Núñez.
A través de un comunicado de la Liga Profesional, titulado "River se bajó de la conferencia", las autoridades informaron que el evento, que estaba previsto para este viernes 30 de octubre, no se llevaría a cabo debido a la falta de representación del "Millonario". En la conferencia, se esperaba que hablasen los capitanes de ambos equipos antes del esperado encuentro en la "Bombonera".
"Lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos", afirmaron en la introducción del comunicado. Además, añadieron que "El Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual Conferencia LPF previo al Boca - River, a menos de 24 horas para su desarrollo".
Desde la Liga Profesional también hicieron hincapié en que "ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas del partido de la fecha, se tomó la decisión de dar por suspendido el evento". Recordaron que esta conferencia se ha realizado durante varios años y está reglamentada y aprobada por todas las instituciones involucradas.
En un extenso descargo, la Liga Profesional mostró su disconformidad con la decisión de River, destacando que en el evento se incluyen "compromisos comerciales" que afectan a ambos clubes. También se mencionó que se había propuesto que los técnicos Leonardo Ponzio y Rodolfo Arruabarrena participaran en lugar de los futbolistas, pero que el "Millonario" no se pronunció al respecto y se avanzó con la convocatoria a los capitanes.
Finalmente, el comunicado de AFA señala que "La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es 'rivales, no enemigos'".
Fuente: Cadena 3
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