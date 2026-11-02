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Se quedó dormido, chocó a dos vehículos estacionados y volcó en pleno centro
Fue en calle Sarmiento al 300. El conductor fue asistido en el lugar.
Un automovilista de 31 años protagonizó un vuelco este lunes por la tarde en Sarmiento al 300, luego de quedarse dormido mientras conducía y chocar contra dos vehículos que se encontraban estacionados.
El accidente ocurrió alrededor de las 15, a la altura del 334, cuando Denis Iván Ferreyra Cortina circulaba a bordo de un Peugeot 207 en sentido descendente.
Según informó la Policía, el propio conductor manifestó que se había quedado dormido al volante, lo que provocó que embistiera a un Fiat Siena bordó, que estaba estacionado y sin ocupantes, y a una Fiat Toro.
Tras el impacto, el Peugeot quedó volcado en medio de la calzada, con las ruedas para arriba.
En el lugar intervino personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que había sido convocado por el 911, junto con agentes de Defensa Civil y Control de Tránsito Urbano.
El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. Además, recibió asistencia en el lugar y no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.
El automovilista pudo salir del habitáculo por sus propios medios, según se había informado inicialmente.
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