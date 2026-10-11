Deportes
Regional Amateur: Huracán inició la segunda ronda con un triunfo
El Globo venció 2 a 1 a Independiente como visitante. La revancha se disputará el próximo domingo en White.
Huracán de Ingeniero White consiguió este domingo una importante victoria como visitante al derrotar 2 a 1 a Independiente de San Cayetano, en el partido de ida de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
El Globo tuvo que trabajar para quedarse con el triunfo, ya que el encuentro comenzó cuesta arriba. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Nahuel Arce abrió el marcador para el conjunto local y puso en desventaja al equipo whitense.
Sin embargo, Huracán logró reaccionar antes del descanso y encontró la igualdad a los 43 minutos de la primera etapa, cuando Lautaro Cerato apareció para establecer el 1 a 1.
En el complemento, el conjunto de Ingeniero White fue en busca de la victoria y consiguió dar vuelta el resultado a los 37 minutos, gracias a un gol de Iván Agudiak, que selló el 2 a 1 definitivo.
De esta manera, Huracán se trajo una valiosa victoria de San Cayetano y quedó bien parado de cara a la revancha, en su objetivo de seguir avanzando en el certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.
El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde el Globo buscará hacer valer la localía y la ventaja conseguida para asegurar su clasificación a la tercera ronda.
Regional Amateur: Huracán inició la segunda ronda con un triunfo
Ruta 249: un matrimonio volcó con su camioneta tras intentar esquivar a unos perros
San Lorenzo le ganó a Riestra 1-0 y cortó la mala racha
Olimpo empató el partido de ida de las semis en el Carminatti
Inician colecta por la búsqueda del hombre de Buratovich: estaría en Santiago del Estero
Más Leídas
-
Noticias A12 horas ago
Dos detenidos por intentar asaltar a una joven con un cuchillo en plena calle
-
Destacada C8 horas ago
Tensión en la Terminal: un chofer que debía llevar a egresados dio positivo en alcoholemia
-
Noticias A11 horas ago
Violento incidente en un bowling: dañaron una vidriera y un empleado resultó herido
-
Informes Especiales12 horas ago
Cuál es la tecnología que podría "romper" Internet
-
Deportes12 horas ago
Federal A: Olimpo juega la ida de las semis y Villa Mitre inicia la Reválida
-
Deportes5 horas ago
Liga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
-
Noticias B10 horas ago
El papa León XIV será operado de un pulmón antes de su visita a la Argentina
-
Destacada B2 horas ago
Inician colecta por la búsqueda del hombre de Buratovich: estaría en Santiago del Estero