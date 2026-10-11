Regional Amateur: Huracán inició la segunda ronda con un triunfo

Huracán de Ingeniero White consiguió este domingo una importante victoria como visitante al derrotar 2 a 1 a Independiente de San Cayetano, en el partido de ida de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El Globo tuvo que trabajar para quedarse con el triunfo, ya que el encuentro comenzó cuesta arriba. Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Nahuel Arce abrió el marcador para el conjunto local y puso en desventaja al equipo whitense.

Sin embargo, Huracán logró reaccionar antes del descanso y encontró la igualdad a los 43 minutos de la primera etapa, cuando Lautaro Cerato apareció para establecer el 1 a 1.

En el complemento, el conjunto de Ingeniero White fue en busca de la victoria y consiguió dar vuelta el resultado a los 37 minutos, gracias a un gol de Iván Agudiak, que selló el 2 a 1 definitivo.

De esta manera, Huracán se trajo una valiosa victoria de San Cayetano y quedó bien parado de cara a la revancha, en su objetivo de seguir avanzando en el certamen que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde el Globo buscará hacer valer la localía y la ventaja conseguida para asegurar su clasificación a la tercera ronda.