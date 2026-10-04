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Volcó una camioneta en la Ruta 72 y su conductor resultó herido
El hecho ocurrió anoche, a la altura del kilómetro 16, entre Sierra de la Ventana y Saldungaray. El único ocupante del vehículo debió ser trasladado para recibir atención médica.
Un hombre resultó herido anoche luego de protagonizar un fuerte vuelco con una camioneta sobre la Ruta Provincial 72, en el tramo que une Sierra de la Ventana con Saldungaray.
Tal como informó el portal Noticias Radio Reflejos, el siniestro se produjo alrededor de las 20 a la altura del kilómetro 16 y tuvo como protagonista a una Chevrolet en la que viajaba Juan Carlos Fontanes, vecino de Saldungaray.
Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió una fractura de fémur. Fontanes era el único ocupante del rodado al momento del accidente.
Personal del Servicio de Emergencias Médicas le brindó las primeras asistencias en el lugar y posteriormente dispuso su traslado a un centro de salud para realizarle estudios y una evaluación más completa.
En el sector trabajó además personal policial de Saldungaray. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho y determinar qué circunstancias provocaron el vuelco.
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