Qué partidos se pierde Paredes por su desgarro en el empate entre Boca e Instituto

La preocupación invadió al mundo Boca luego de que Leandro Paredes saliera del campo de juego a 15 minutos de haber entrado en el empate 2-2 ante Instituto. El capitán de Boca sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y será una baja más que sensible para Rodolfo Arruabarrena.

Partiendo de la base de que una lesión de este calibre demanda una recuperación de aproximadamente tres semanas, el mediocampista se perderá la serie completa ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, que se disputará este martes en La Bombonera y el 20 de octubre la revancha en el Maracaná.

Por el Torneo Clausura, Paredes tampoco podrá estar en los partidos ante Talleres e Independiente, fundamentales de cara a la lucha por el título y la pelea por la cima de la tabla anual. Además, haciendo cuentas con los plazos de la lesión, llegaría con lo justo y sin rodaje futbolístico al Superclásico, programado para el 1 de noviembre.

La noticia representa un golpe durísimo para el Vasco, que pierde a su principal conductor en el momento decisivo de la temporada. Otro dato que enciende las alarmas es que no es la primera vez en el año que Paredes sufre un problema muscular en esa zona de su pierna: el antecedente inmediato remite al cierre del semestre, cuando se lesionó antes del partido ante Universidad Católica y llegó con lo justo a la Copa del Mundo. También una sobrecarga en agosto lo marginó de las canchas 12 días.

Luego del empate ante Instituto, el DT de Boca afirmó que deberá reemplazarlo “con diferentes características”. Y agregó: “Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro y fuera del grupo. Hoy ha jugado (Williams) Alarcón, el Chelo (Delgado) ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso (Ascacíbar). Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen, esperemos hacer un buen partido".

Fuente: TyC