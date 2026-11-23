El campeón de la Sudamericana 2026 ya está en la Argentina. Boca regresó al país luego de lo que fue un sábado soñado en Barranquilla y el punto final a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. A las 23:52 de la noche del domingo el vuelo con el plantel del Xeneize tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. De a poco, los jugadores comenzaron a festejar con la gente.

El capitán Leandro Paredes, luego del susto del desmayo en plena entrevista post partido, encabeza el plantel, que hizo noche en Barranquilla y que extendió la fiesta arriba del avión, con varios jugadores bailando.

La fiesta continuó fuera del aeropuerto, donde un grupo de hinchas esperaba al plantel para acompañarlo en su regreso. Con banderas, camisetas y cánticos, los fanáticos siguieron al micro de los campeones en una caravana por la autopista Riccheri.

La mayor parte de los hinchas se concentró en Boca Predio, donde aguardaron la llegada del plantel para continuar con los festejos. En un micro descapotable, los jugadores, con bebidas en sus manos, interactuaron con los fanáticos y compartieron la alegría por la conquista. Uno de los protagonistas fue Miguel Merentiel, quien lució su tradicional máscara durante la celebración.

Así, el Xeneize cerró su regreso al país con la Copa Sudamericana después de 18 años de espera.

Fuente: Olé