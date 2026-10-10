River no brilló pero venció a Estudiantes de Río Cuarto que perdió la categoría

Tras un parate de 21 días sin partidos, el River de Leonardo Ponzio volvió a salir a la cancha en el Monumental y venció por la mínima diferencia a Estudiantes de Río Cuarto.

Como era de esperar, River salió a manejar la pelota y jugar en campo rival. El primer gol del partido no tardó en llegar. A los cinco minutos del primer tiempo, Gonzalo Montiel jugó con Ángel Correa, quien mandó un centro punzante y, luego de un pifie de un central de Estudiantes de Río Cuarto, apareció Marcos Acuña por el segundo palo para empujarla abajo del arco. Un tanto necesario para que el Millonario juege el partido con otra tranquilidad.

El Torneo Clausura ingresó en un tramo decisivo y el Millonario sabe que no le queda margen de error. Necesita una victoria frente al León para escalar posiciones en la Zona B y acercarse a los puestos de playoffs, y lo consiguió.

Fuente: Olé