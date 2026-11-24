En su habitual columna de espectáculos en Hora Pico, por La Brújula 24, la periodista Laura Ubfal repasó las controversias que tuvieron como protagonistas a Robertito Funes Ugarte y Flor de la V, además de revelar el malestar que generaron las vacaciones de Juana Viale entre las autoridades de eltrece.

Sobre el episodio que involucró a Funes Ugarte con un trabajador de un puesto gastronómico, la especialista recordó que el conductor pidió disculpas primero a través de las redes sociales y luego durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM. “Solamente quería hacer una nota a este chico del puesto de food trucks. El chico no le contestó bien, pero él estuvo muy mal, porque no se le saca el trabajo a nadie”, sostuvo.

Ubfal también se refirió a la delicada situación laboral de Flor de la V y sus compañeros de Los profesionales de siempre, quienes fueron notificados de que el ciclo finalizará el próximo 31 de enero.

La periodista confirmó que los panelistas desconocían la noticia hasta que la conductora la comunicó en vivo, convencida de que todos estaban al tanto de la decisión. “Ahí ya las relaciones están bastante rotas. Igual tienen que llegar al final sí o sí, no tienen otra”, señaló.

Respecto del futuro de la conductora, dijo que existen cuestiones contractuales por resolver y que cuenta con una propuesta para continuar en el espectáculo teatral Sex. “Ella no se va a quedar sin trabajo, es más difícil para todo el panel”, consideró.

La salud de Mirtha Legrand y el enojo con Juana Viale

Consultada por el estado de salud de Mirtha Legrand, Ubfal aseguró que la diva se encuentra bien, aunque por el momento no hay novedades respecto de su regreso a la pantalla chica. “Bien, flojita, obviamente camino a los 100, pero bien, con reuniones familiares. Por ahora de tele nada, así que hay que esperar”, expresó.

En paralelo, reveló que Juana se encuentra de vacaciones en El Salvador, donde practica surf, y que dejó grabadas dos semanas de su programa, una decisión que no cayó bien entre las autoridades de eltrece. “Al canal le importa,a ella no. Bastante que cubre a la abuela”, comentó la periodista, quien también mencionó las negociaciones que lleva adelante Nacho Viale en medio de las diferencias.

El éxito internacional de División Palermo

Otro de los temas abordados fue la consagración de la segunda temporada de División Palermo en los premios Emmy Internacional, un reconocimiento que, según Ubfal, debería servir para repensar el rumbo de las producciones audiovisuales argentinas. “Nosotros nos quedamos con los temas locales, pero el mundo busca otras cosas”, afirmó.

La periodista destacó la originalidad de la ficción creada por Santiago Korovsky y su potencial para ser adaptada en otros países. “Es fabulosa, original, distinta, creativa. Hay que tener una visión global, mundial”, agregó.

MasterChef y las complicaciones del repechaje

Finalmente, Ubfal analizó el presente de MasterChef Celebrity, que continúa registrando buenos niveles de audiencia y deberá extenderse hasta fines de febrero.

En ese sentido, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la producción para organizar el repechaje, debido a los compromisos teatrales que varios de los participantes eliminados asumieron para la temporada de verano.

También desestimó los rumores de romance entre Pablo Migliore y Martita Fort, al considerar que las situaciones que trascendieron en los últimos días forman parte del juego mediático que rodea al reality gastronómico.