Deportes
Escándalo: Marruecos y Colombia, a las piñas en el Mundial de talla baja
Los jugadores de ambas selecciones protagonizaron una verdadera batalla campal en pleno campo de juego luego de igualar 1-1 en el tiempo regular.
Un insólito escándalo tuvo lugar en el Mundial de talla baja, que se desarrolla en Marruecos entre el 20 y el 30 de noviembre. Luego del encuentro que disputaron los locales ante Colombia este lunes por la segunda fecha del grupo 1, los jugadores de ambas selecciones protagonizaron una verdadera batalla campal en el campo de juego.
Los africanos y los sudamericanos igualaron 1-1 en el tiempo regular, pero una vez finalizado el partido, se produjo un lamentable enfrentamiento. Se observaron golpes de puño y patadas entre los protagonistas, lo cual obligó a la intervención policial y de terceros que se encontraban en la cancha para evitar que el conflicto escalara aún más.
Hasta el momento, la organización no anunció sanciones para los involucrados en este incidente. Hay que remarcar que Colombia y Marruecos integran el grupo 1 junto a Estados Unidos y Guatemala.
Cómo se juega el Mundial de talla baja y cómo le fue a Argentina
El Mundial de talla baja 2026 se desarrolla en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, y cuenta con 16 participantes, entre ellos Argentina. El combinado nacional, que recibió una significativa donación del futbolista Marcos Senesi para poder financiar el viaje al país africano, integra el grupo 3 junto a Brasil, Jordania e Irak.
Argentina derrotó 5-0 a los jordanos en el debut y este lunes se aseguró su lugar en los cuartos de final al derrotar 3-1 a los iraquíes. El próximo martes cerrará su participación en la fase de grupos con el clásico ante Brasil.
Fuente: TyC
Escándalo: Marruecos y Colombia, a las piñas en el Mundial de talla baja
Con la ilusión intacta: Argentina enfrenta a Dinamarca por el Mundial Sub 17
A falta de un partido, así están los cruces del Clausura
Cuáles son los 8 residuos que no deben limpiarse con aspiradora
Puntaltenses podrán pagar tasas municipales hasta en 6 cuotas sin interés
Más Leídas
-
Deportes21 horas ago
Colapinto sorprendió al viajar en clase turista después de su gran carrera en Las Vegas
-
Noticias B14 horas ago
Un corte de servicio eléctrico afectó a un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B23 horas ago
Abrió la puerta de la camioneta y provocó la caída de una trabajadora de Pedidos Ya
-
Indiscreta22 horas ago
Abogado en el avión del Papa y otro con las "manos en la masa"
-
Noticias B24 horas ago
Por qué es feriado este lunes 23 de noviembre y qué se conmemora en Argentina
-
Noticias B23 horas ago
Del lila al rojo ladrillo: los seis colores de uñas que serán tendencia este verano
-
Deportes23 horas ago
Atento Olimpo: Cipolletti empató con Sarmiento y quedó a un paso de la final
-
Noticias A15 horas ago
El aeropuerto y la terminal de ómnibus tendrán estacionamiento medido: cuáles serán los valores