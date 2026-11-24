Un insólito escándalo tuvo lugar en el Mundial de talla baja, que se desarrolla en Marruecos entre el 20 y el 30 de noviembre. Luego del encuentro que disputaron los locales ante Colombia este lunes por la segunda fecha del grupo 1, los jugadores de ambas selecciones protagonizaron una verdadera batalla campal en el campo de juego.

Los africanos y los sudamericanos igualaron 1-1 en el tiempo regular, pero una vez finalizado el partido, se produjo un lamentable enfrentamiento. Se observaron golpes de puño y patadas entre los protagonistas, lo cual obligó a la intervención policial y de terceros que se encontraban en la cancha para evitar que el conflicto escalara aún más.

Hasta el momento, la organización no anunció sanciones para los involucrados en este incidente. Hay que remarcar que Colombia y Marruecos integran el grupo 1 junto a Estados Unidos y Guatemala.

Cómo se juega el Mundial de talla baja y cómo le fue a Argentina

El Mundial de talla baja 2026 se desarrolla en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, y cuenta con 16 participantes, entre ellos Argentina. El combinado nacional, que recibió una significativa donación del futbolista Marcos Senesi para poder financiar el viaje al país africano, integra el grupo 3 junto a Brasil, Jordania e Irak.

Argentina derrotó 5-0 a los jordanos en el debut y este lunes se aseguró su lugar en los cuartos de final al derrotar 3-1 a los iraquíes. El próximo martes cerrará su participación en la fase de grupos con el clásico ante Brasil.

Fuente: TyC