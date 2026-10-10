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De volea y a pura gambeta: así fue el doblete de Messi en Inter Miami
Tras su retiro de la Selección Argentina, la Pulga marcó por duplicado en la goleada 4-0 sobre DC United por la MLS.
Tras la emotiva noche en el Monumental donde dijo adiós a la Selección Argentina, Lionel Messi regresó a Inter Miami y se despachó con un doblete en la goleada por 4-0 sobre DC United por la MLS, encuentro en el Nu Stadium de Florida donde aumentó su diferencia como el máximo goleador del certamen.
Ya con el marcador 2-0 en favor de las Garzas luego del doblete en el primer tiempo por parte de Luis Suárez, en el complemento la Pulga se adueñó de las acciones e inscribió su apellido en la columna de anotadores del encuentro al marcar de volea desde un centro del Pistolero.
Solo trece minutos más tarde, el astro rosarino hizo una demostración de su enorme clase y a pura gambeta irrumpió en el área de la escuadra capitalina para quedar mano a mano con el arquero Sean Johnson, a quien venció con gran facilidad para decretar el cuarto gol de las Garzas en la velada.
Con estos dos goles, Messi suma 23 goles en la temporada de la liga norteamericana, aumenta su diferencia sobre su más cercano perseguidor a cuatro goles respecto de la línea de Petar Musa, de Dallas FC.
Fuente: TyC
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