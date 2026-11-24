En medio de las crecientes tensiones diplomáticas con la Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, el gobierno del Reino Unido anunció una partida de 18 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 23 millones de dólares, para reforzar la seguridad en los territorios que administra bajo la denominación de territorios británicos de ultramar.

La iniciativa alcanza a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, aunque el gobierno británico no precisó cuánto dinero recibirá cada territorio.

Según informó TN, los recursos estarán destinados a mejorar la seguridad marítima, la ciberseguridad, las capacidades policiales y el funcionamiento de los sistemas judiciales.

El anuncio coincidió con una cumbre en Londres que reúne a representantes de los 14 territorios administrados por el Reino Unido y se produjo a pocos días de una resolución que genera expectativa en el Gobierno argentino.

Un fallo clave por la explotación petrolera

Este sábado 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, dará a conocer su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para detener el proyecto petrolero Sea Lion.

El emprendimiento, impulsado por capitales británicos e israelíes, contempla el inicio de las perforaciones en 2027 y la producción comercial de petróleo en 2028.

Durante las audiencias realizadas en Alemania, la representación argentina advirtió sobre los riesgos ambientales y económicos derivados de la explotación unilateral de recursos naturales en aguas bajo disputa de soberanía.

En paralelo, el Gobierno nacional busca ampliar las sanciones contra las empresas involucradas en esas actividades sin autorización argentina. La Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en el archipiélago.