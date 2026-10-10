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Cómo seguirá el tiempo este fin de semana largo
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este sábado arrancará con probabilidad de precipitaciones y mejorará hacia la noche. El domingo y lunes seguirá fresco, pero sin lluvias.
Bahía Blanca tendrá este sábado una jornada fresca e inestable, con posibilidad de lluvias durante la mañana y parte de la tarde, de acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional.
Para hoy se espera una máxima de 15 grados. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será del 40 al 70%.
Hacia la tarde, la chance de lluvias bajará al 10-40%, con la temperatura llegando a los 15 grados y viento más leve, de 7 a 12 km/h. Para la noche ya no se esperan precipitaciones, aunque el ambiente seguirá fresco, con unos 9 grados y viento de 13 a 22 km/h.
El domingo continuará con temperaturas bajas para la época. El SMN anticipa una mínima de 9 grados y una máxima de 14, sin lluvias durante toda la jornada. El dato a tener en cuenta será el viento, que hacia la noche podría ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.
Para el lunes se prevé una jornada similar, con mínima de 10 y máxima de 14 grados, sin precipitaciones. El martes, en tanto, habría un leve repunte térmico, con mínima de 9 y máxima de 18 grados, aunque también podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde o noche.
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