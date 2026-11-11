Un miércoles con más de 30 grados y alerta por tormentas fuertes para el jueves

Bahía tendrá este miércoles una jornada con condiciones casi veraniegas, temperaturas superiores a los 30 grados y viento norte moderado. Sin embargo, el panorama cambiará durante la tarde y noche del jueves, cuando podrían registrarse tormentas fuertes en la ciudad y la región.

Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, durante su primer informe del día en el programa Bahía Hoy, donde aclaró que la alerta amarilla por tormentas corresponde al jueves y no a este miércoles.

"Hoy vamos a tener una linda jornada, buenas condiciones y nubosidad variable. Vamos a seguir con viento norte moderado, no tan fuerte como ayer, pero se va a seguir sintiendo", explicó el especialista.

En ese sentido, precisó que el viento alcanzará velocidades de entre 25 y 30 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas tan intensas como las registradas durante el martes.

Respecto de la temperatura, De Benedictis adelantó que la máxima podría alcanzar los 31 grados, superando los valores de la jornada anterior. "Ya podemos empezar a decir que será un día caluroso. No agobiante, pero sí caluroso", señaló.

El escenario meteorológico cambiará el jueves, especialmente hacia las últimas horas del día. "Hay una alerta vigente, pero es para mañana jueves, durante la tarde-noche. Hoy vamos a tener un día lindo, agradable, casi veraniego", aclaró.

El meteorólogo explicó que las tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y que uno de los principales factores a tener en cuenta será la presencia de ráfagas de viento.

"Probablemente en este caso se destaque el tema ráfagas, porque puede haber un contraste térmico relativamente importante y una rotación del viento al sur", indicó.

Pese a la inestabilidad prevista, el jueves también será una jornada cálida, con una temperatura mínima de entre 18 y 19 grados y una máxima cercana a los 29 o 30 grados.

En cuanto a la región, Monte Hermoso presentará condiciones similares a Bahía Blanca, con mayor probabilidad de tormentas, mientras que en Sierra de la Ventana el riesgo será menor, aunque también se encuentra dentro del área bajo alerta.

Finalmente, De Benedictis explicó que las precipitaciones más importantes se concentrarían entre la tarde y la noche del jueves, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del viernes.

"El viernes esperamos que mejore la situación. Puede quedar algo de nubosidad, pero las lluvias concretas y fuertes se van a concentrar en la tarde-noche del jueves", concluyó.