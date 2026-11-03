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Se anticipa un miércoles nublado, pero sin lluvias
Tndrá una mínima de entre 11 y 12 grados, mientras que por la tarde los registros podrían alcanzar los 22 o 23 grados.
Después de las lluvias de este martes en Bahía Blanca, el miércoles llegará con una mejora de las condiciones meteorológicas, cielo entre algo y parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría alcanzar los 23 grados.
Así lo anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, y explicó que todavía podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas durante la madrugada, aunque la inestabilidad comenzará a retirarse definitivamente hacia el amanecer.
En cuanto a las temperaturas, indicó que el miércoles tendrá una mínima de entre 11 y 12 grados, mientras que por la tarde los registros podrían alcanzar los 22 o 23 grados. Además, se espera viento del sector sur y sudoeste y una importante amplitud térmica.
El pronóstico también es favorable para Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, donde se espera una evolución similar: una madrugada con posibilidad de tormentas aisladas, seguida de una mejora definitiva, con una mañana fresca y una tarde más templada y soleada.
De cara a los próximos días, el meteorólogo adelantó que las buenas condiciones se mantendrán durante gran parte de la semana y el fin de semana.
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