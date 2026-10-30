El Tiempo
Fin de semana con temperaturas agradables, pero con chances de tormentas
El sábado tendrá cielo parcialmente nublado y una máxima de hasta 24°C.
El fin de semana se presentará con temperaturas agradables en Bahía Blanca, aunque el domingo podría registrarse un período de inestabilidad con algunas tormentas aisladas durante las primeras horas del día, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo de Benedictis.
Para el cierre de este viernes se mantendrán las buenas condiciones, con cielo mayormente despejado y una temperatura cercana a los 17°C hacia el final de la jornada.
El sábado tendrá mayor presencia de nubosidad, aunque sin cambios importantes en las condiciones generales. La mínima se ubicará entre 11°C y 12°C, mientras que la máxima alcanzará entre 23°C y 24°C. El viento será leve del este y noreste, con velocidades que no superarían los 20 kilómetros por hora.
El panorama podría modificarse durante la madrugada y la mañana del domingo, cuando aumentará la nubosidad y habrá condiciones de inestabilidad. De Benedictis señaló que no se descarta alguna tormenta aislada, aunque aclaró que la probabilidad es baja y que, en caso de producirse, serían fenómenos de corta duración.
En la región, Sierra de la Ventana tendrá una probabilidad algo mayor de registrar tormentas durante el domingo, mientras que las chances serán menores tanto en Monte Hermoso como en Bahía Blanca. En todos los casos se mantendrán temperaturas agradables y sin grandes variaciones respecto del sábado.
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