Súper domingo en el Clausura: juegan San Lorenzo, Independiente y Racing

La fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 continuará este domingo y tendrán acción San Lorenzo, Independiente y Racing.

El domingo tendrá el clásico entre Platense y Argentinosen Vicente López, San Lorenzo intentará recuperarse frente a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro y Racing busca la tercera victoria seguida ante Belgrano, que viene de ganar el clásico ante Talleres, que recibe a Independiente. En tanto, en la lucha por la anual, se jugará en Rosario un partido clave entre Central e Independiente Rivadavia.

El lunes la fecha 12 se cerrará con dos partidos: Lanús recibirá a Vélez y Gimnasia enfrentará en Mendoza a Newell`s.

Domingo 11 de octubre

14.45 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A)

17.00 Platense vs. Argentinos (Interzonal)

17.00 Rosario Central vs. Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

19.15 Racing vs. Belgrano (Zona B)

21.30 Talleres vs. Independiente (Zona A)

Lunes 12 de octubre

16.00 Lanús vs. Vélez (Zona A)

18.30 Gimnasia (Mza.) vs. Newell’s (Zona A)

Fuente: TyC