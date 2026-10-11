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Súper domingo en el Clausura: juegan San Lorenzo, Independiente y Racing
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La fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 continuará este domingo y tendrán acción San Lorenzo, Independiente y Racing.
El domingo tendrá el clásico entre Platense y Argentinosen Vicente López, San Lorenzo intentará recuperarse frente a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro y Racing busca la tercera victoria seguida ante Belgrano, que viene de ganar el clásico ante Talleres, que recibe a Independiente. En tanto, en la lucha por la anual, se jugará en Rosario un partido clave entre Central e Independiente Rivadavia.
El lunes la fecha 12 se cerrará con dos partidos: Lanús recibirá a Vélez y Gimnasia enfrentará en Mendoza a Newell`s.
Domingo 11 de octubre
- 14.45 San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A)
- 17.00 Platense vs. Argentinos (Interzonal)
- 17.00 Rosario Central vs. Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 19.15 Racing vs. Belgrano (Zona B)
- 21.30 Talleres vs. Independiente (Zona A)
Lunes 12 de octubre
- 16.00 Lanús vs. Vélez (Zona A)
- 18.30 Gimnasia (Mza.) vs. Newell’s (Zona A)
Fuente: TyC
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