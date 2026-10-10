La Liga del Sur abre la fecha 11 con Pacífico de Cabildo-Tiro Federal

La Liga del Sur pondrá en marcha este sábado la 11ª fecha del Torneo Clausura de Primera División, con actividad en el Promocional.

El primer partido será esta tarde, desde las 16, cuando Pacífico de Cabildo reciba a Tiro Federal en el Carlos Angelini, en el inicio de la programación de la Primera División B.

La fecha continuará mañana domingo con otro encuentro del Promocional: Rosario Puerto Belgrano recibirá a Olimpo, desde las 11, en el Coloso de Cemento.

También el domingo comenzará la actividad de la Primera División A. Desde las 16, Libertad será local ante Liniers en el Manuel Manzano, mientras que San Francisco recibirá a Villa Mitre en el Gustavo Novoa.

El lunes se completará la fecha. En la A, Bella Vista enfrentará a Sporting, desde las 16, en La Loma, en un partido que se jugará sin público visitante. Luego, a las 19:30, Huracán recibirá a La Armonía en el Bruno Lentini.

Por la B, también el lunes jugarán Dublin-Comercial, desde las 11, en Dublin Oficial, y Sansinena-Pacífico de Bahía Blanca, desde las 16, en el Luis Molina. Ambos encuentros se disputarán sin público visitante.