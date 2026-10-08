Rocío Marengo cuestionó a Rodrigo de Paul por su boda con Tini Stoessel: "Es un interesado"

Rocío Marengo generó polémica al cuestionar a Rodrigo de Paul por las versiones que circulan sobre su situación económica con Tini Stoessel, a poco más de dos meses de la fecha señalada para el casamiento de la pareja.

La conductora expresó su opinión mediante un mensaje que le envió a Ángel de Brito durante la emisión de LAM (América TV), cuando el periodista brindaba detalles de los preparativos de la boda, prevista para el próximo 19 de diciembre.

ROCÍO MARENGO APUNTÓ CONTRA RODRIGO DE PAUL La conductora cuestionó al futbolista por su casamiento con Tini Stoessel y lanzó una inesperada frase sobre el acuerdo. https://t.co/yUZi8nNCOh — Vía País (@ViaBsAscomar) October 6, 2026

En medio de la conversación, el conductor reveló que existirían diferencias económicas relacionadas con una propiedad en Madrid, valuada en 7,5 millones de dólares, que el futbolista habría querido adquirir junto a la cantante.

"Otro de los conflictos económicos fue la casa en Madrid que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares. La quería comprar con Tini o que la compre Tini porque iban a vivir juntos", explicó De Brito.

El futbolista eligió las fotos antes que las palabras para marcar posición junto a su futura esposa.

La posibilidad de que ambos contraigan matrimonio sin firmar un acuerdo prenupcial motivó la reacción de Marengo, quien aprovechó para cuestionar el trato desigual que, según consideró, reciben las mujeres frente a situaciones similares.

"¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?", expresó la mediática en el mensaje que el periodista leyó al aire.

Lejos de limitarse a esa observación, la pareja de Eduardo Fort agregó: "Es injusto que a las mujeres las midan distinto".

El planteo encontró respaldo en De Brito, quien respondió brevemente: "Buen punto, Marengo".

Por otra parte, el conductor también se refirió a las presuntas tensiones familiares que rodean a la cantante y que podrían tener consecuencias en la lista de invitados.

"Se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado. Los primos están invitados pero no van a ir a la boda", aseguró.

De esta manera, los preparativos del matrimonio quedaron atravesados por versiones sobre diferencias económicas y conflictos familiares que, hasta el momento, fueron expuestos públicamente por el periodista.

Mientras tanto, De Paul continúa mostrando su apoyo a la artista en las redes sociales. Días atrás, luego de la participación de Tini en un recital de Lali Espósito en River Plate, el futbolista le dedicó un mensaje afectuoso: "¡Qué orgullo poder acompañarte, brillas siempre! ¡Te mereces todo! ¡Te amo mucho!".