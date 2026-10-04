Rocío Marengo peregrinó a Luján para agradecer por el nacimiento de su hijo

Rocío Marengo se sumó este fin de semana a la tradicional peregrinación a Luján con un motivo muy especial: agradecer por el nacimiento de Isidro, su hijo con Eduardo Fort. Como miles de fieles, la modelo y conductora comenzó la extensa caminata bajo la lluvia y compartió distintos momentos del recorrido a través de sus redes sociales.

Antes de salir de su casa, Marengo protagonizó una tierna escena junto al pequeño. Se acercó al cochecito donde descansaba el bebé y le explicó que iba a agradecer por su llegada. “Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso”, expresó mientras se despedía antes de emprender el camino hacia la Basílica.

La bahiense comenzó la peregrinación desde Liniers, tradicional punto de partida de la marcha. Preparada para el mal tiempo, eligió un pilotín celeste, ropa impermeable y paraguas para hacerle frente a una jornada que arrancó con lluvia persistente y fuertes ráfagas de viento.



Durante el trayecto fue mostrando su paso por Castelar, Ituzaingó y Merlo, entre otras localidades del oeste bonaerense. Con el correr de las horas, la lluvia comenzó a ceder y apareció el sol, mientras Marengo continuaba la caminata que cada año reúne a miles de personas con pedidos, promesas y agradecimientos.

El gesto tuvo un significado particular después del difícil camino que atravesó hasta convertirse en madre. Isidro nació el 3 de diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi, cuando Marengo transitaba la semana 33 de gestación. Pesó 2,480 kilos y, debido a que fue prematuro, permaneció varios días en neonatología. Ahora, la conductora cumplió su promesa y recorrió el camino a Luján para agradecer por uno de los momentos más importantes de su vida.

Con información de Infobae