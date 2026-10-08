Argentina firma acuerdo con Estados Unidos y otros países para combatir la sobreproducción industrial

El Gobierno de Javier Milei se sumó a un acuerdo internacional con Estados Unidos y otros 13 países para enfrentar los efectos de la sobreproducción industrial y las distorsiones que genera en el comercio mundial.

La iniciativa fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), luego de una reunión de representantes comerciales del G20 celebrada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

A través de una declaración conjunta, los 15 países expresaron su preocupación por la sobrecapacidad estructural de distintos sectores manufactureros, una situación que se produce cuando las industrias mantienen niveles de fabricación superiores a la demanda internacional.

Milei y Trump. Foto: Agencia NA (archivo).

El documento señala que este fenómeno está vinculado, en determinados mercados, con intervenciones estatales que permiten sostener una oferta elevada, incluso cuando no existen suficientes compradores para absorberla.

Aunque la declaración no menciona expresamente a China, los cuestionamientos apuntan a prácticas comerciales asociadas con políticas de subsidios y otras medidas de respaldo gubernamental a la producción.

Entre los sectores industriales que generan mayor preocupación aparecen los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares, considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y energético.

Los países firmantes advirtieron que el exceso de oferta puede provocar una caída artificial de los precios internacionales, afectar la competitividad de las empresas y desalentar nuevas inversiones. También señalaron sus consecuencias sobre la actividad económica y los puestos de trabajo.

Como parte de la iniciativa, los gobiernos acordaron impulsar espacios de cooperación técnica junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de analizar estos desequilibrios y coordinar posibles respuestas.

La adhesión argentina representa un nuevo acercamiento comercial con Estados Unidos y otras economías que buscan establecer criterios comunes frente a las prácticas que consideran perjudiciales para la competencia internacional.

Por el momento, la declaración constituye un compromiso de cooperación entre los países participantes y no implica, por sí misma, la aplicación inmediata de nuevas restricciones comerciales.