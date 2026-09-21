Rocío Marengo mostró los avances de Isidro y celebró un nuevo logro de su bebé

Rocío Marengo volvió a compartir con sus seguidores uno de los avances de Isidro, el hijo que tuvo junto a Eduardo Fort, y mostró orgullosa los progresos del pequeño, que ya tiene nueve meses.

A través de sus redes sociales, la conductora bahiense publicó un video en el que se observa al bebé realizando diferentes ejercicios acompañado por una kinesióloga pediátrica, con actividades orientadas a favorecer que pueda sostenerse de pie y desplazarse cada vez con mayor autonomía.

Durante la práctica, Isidro utilizó el sillón, juguetes y otros elementos como puntos de apoyo. También alternó distintas posiciones, se arrastró, gateó e intentó incorporarse mientras exploraba el espacio.

Marengo siguió cada movimiento desde detrás de la cámara y festejó especialmente uno de los intentos del niño por acercarse hasta un juguete que había llamado su atención.

“Sabe cómo llegar a lo que quiere”, expresó la modelo al observar la determinación de su hijo.

La publicación fue realizada junto a la profesional que acompaña al pequeño, quien explicó que entre los progresos aparecen la posibilidad de rodar, desplazarse arrastrándose, colocarse en cuatro apoyos y comenzar la transición hacia la posición de pie.

Marengo también agradeció el acompañamiento durante esta etapa y destacó el entusiasmo con el que Isidro se anima a experimentar nuevos movimientos después de cada encuentro con la especialista.

Desde el nacimiento de su primer hijo, en diciembre pasado, la bahiense comparte habitualmente distintos momentos de la maternidad y del crecimiento del bebé. A comienzos de septiembre ya había celebrado sus nueve meses con fotografías y un afectuoso mensaje en Instagram.