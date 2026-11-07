Las plantas que necesitás tener en tu jardín para atraer mariposas

Un jardín lleno de flores puede atraer numerosas mariposas, pero eso no significa que estos insectos encuentren todo lo necesario para reproducirse. Para favorecer su presencia durante todo el año, resulta fundamental incorporar plantas que alimenten tanto a los ejemplares adultos como a sus orugas.

La clave está en combinar plantas nectaríferas, que proporcionan alimento a las mariposas adultas, con plantas hospederas, donde las hembras depositan sus huevos y las orugas encuentran las hojas que necesitan para crecer.

Muchas especies de mariposas dependen de vegetales específicos durante sus primeras etapas de vida. Por eso, elegir únicamente flores vistosas no garantiza que puedan completar su desarrollo.

Entre las opciones recomendadas aparece la pasionaria, una trepadora nativa que alimenta a las orugas de la mariposa espejito. Además, sus flores embellecen el espacio y sus frutos atraen aves.

Otra alternativa es el sen del campo, un arbusto de flores amarillas cuyas hojas sirven de alimento a distintas especies de mariposas.

También se destaca la planta conocida como "mariposera", que ofrece néctar especialmente hacia finales de marzo y abril y funciona como hospedera de determinadas mariposas.

Las asclepias cumplen un papel fundamental para la mariposa monarca, mientras que el fosforito, con sus flores rojizas, atrae picaflores y alimenta a las orugas de otras especies.

Para complementar estas variedades, se recomienda incorporar lantanas, verbenas, salvias y margaritas, procurando que existan flores durante diferentes épocas del año.

Sin embargo, mantener un jardín favorable para las mariposas también requiere cambiar algunos hábitos. Las hojas mordidas no necesariamente representan un problema, sino que pueden indicar que las orugas están alimentándose.

Los especialistas aconsejan evitar insecticidas, revisar cuidadosamente las plantas antes de podarlas y permitir que las orugas consuman parte del follaje.

Cuando sea posible, conviene colocar varios ejemplares de una misma especie para facilitar la recuperación de las plantas.

En definitiva, atraer mariposas no consiste solamente en ofrecer flores coloridas, sino en crear un ambiente donde puedan alimentarse, reproducirse y desarrollarse naturalmente.

Con información de La Nación