Fabi prepara cambios para competir en el Turismo Pista en Concepción del Uruguay

Por Leandro Grecco

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El piloto bahiense Gonzalo Fabi se prepara para afrontar un nuevo desafío dentro del automovilismo nacional, cuando se presente entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el marco de una nueva fecha del Turismo Pista.

Fabi competirá en la Clase 1 al mando de un Fiat Uno y tendrá como principal novedad su incorporación al Fiornovelli Sport Group, estructura con la que buscará ser protagonista durante el fin de semana.

En cuanto al aspecto mecánico, el representante de Bahía Blanca mantendrá la motorización de Sergio Di Pascuale, dando continuidad al trabajo que viene desarrollando con el preparador.

La actividad en el trazado entrerriano se extenderá durante tres jornadas, en las que el bahiense intentará aprovechar su nueva etapa dentro del equipo para alcanzar un buen resultado en una de las divisionales más competitivas del automovilismo argentino.

De esta manera, Fabi ultima los preparativos para su presentación en Concepción del Uruguay, donde buscará destacarse y comenzar con buenas sensaciones.