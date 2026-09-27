Lali Espósito y Tini Stoessel cantaron juntas en River vestidas de novia

Lali Espósito y Tini Stoessel regalaron una de esas postales que, apenas ocurren, ya parecen destinadas a quedar entre las más recordadas de un recital. En pleno show de Lali en River Plate, ambas aparecieron vestidas de novia y compartieron escenario ante una multitud que respondió con una ovación inmediata.

La sorpresa llegó durante el tercer recital de Lali en el estadio Monumental. Tini fue una de las invitadas especiales y juntas interpretaron primero “Like a Virgin”, con una puesta que jugó fuerte con la estética nupcial y que, claro, no tardó en encender las redes sociales.

LALI Y TINI EN RIVER pic.twitter.com/gn4PHy6uWq — Fefe (@fedeebongiorno) September 27, 2026



Pero el encuentro no quedó solamente en lo musical. Tini aprovechó el momento para agradecerle públicamente la invitación y recordó cuánto había acompañado a Lali desde chica. “Fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”, expresó, antes de destacar el recorrido de su colega y todo lo que consiguió desde sus primeros años en la televisión hasta su presente como referente del pop.

Lali respondió con una frase que terminó de darle otro peso al cruce sobre el escenario. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, le dijo. El público reaccionó con una fuerte ovación y el intercambio se convirtió, por un rato, en algo más que una colaboración entre dos estrellas.

Después llegó “1Amor”, otra de las canciones que compartieron durante la noche. Allí se sumó Marilina Bertoldi con la guitarra y la presentación terminó con un beso entre las tres artistas, una imagen que también se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del espectáculo.

VIDEO: Las cantantes Mariana Espósito y Martina Stoessel se vistieron de novia para besar a Marilina Bertoldi pic.twitter.com/HG6Mr2yBWJ — minutouno (@minutounocom) September 27, 2026



La escena sintetizó, de algún modo, el espíritu del show: celebración, complicidad y una buena cuota de sorpresa. Lali y Tini, dos figuras que crecieron prácticamente delante del público argentino, mostraron una química que fue mucho más allá de una participación especial.

Con información de TN