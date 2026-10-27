Avanzan las negociaciones para la continuidad de Rocío Marengo en El Nueve

El futuro televisivo de Rocío Marengo está rodeado de incertidumbre. Mientras El Nueve comenzó a delinear su programación para 2027, la continuidad de la conductora bahiense al frente de "Todo cocinado" es una de las cuestiones que todavía permanecen sin resolver.

Según informó la periodista Laura Ubfal, las autoridades de la emisora tienen previsto mantener una conversación con Marengo durante los próximos días para determinar si su ciclo gastronómico seguirá en pantalla el año que viene.

La decisión dependerá, en buena medida, de la propia conductora y de su disposición para continuar al frente de un programa diario. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre su permanencia ni sobre una eventual salida del canal.

Marengo desembarcó en las tardes de El Nueve en marzo de este año, luego de una reestructuración de la programación que incluyó la salida de "Escuela de Cocina", anteriormente conducido por Eugenia Tobal. Su nuevo espacio, "Todo cocinado", combinó propuestas gastronómicas con entretenimiento, actualidad e invitados.

La actriz y modelo, nacida en Bahía Blanca y estrechamente vinculada con Mayor Buratovich, regresó así a la conducción televisiva con un formato propio, que ocupa un lugar importante dentro de la programación vespertina de la señal.

Mientras su situación continúa abierta, otros conductores parecen tener un panorama más definido. Flor de la V seguirá al frente de "Los profesionales de siempre", mientras que Carmen Barbieri ya mantuvo conversaciones para permanecer en la franja del mediodía, con la posibilidad de incorporar nuevos integrantes a su equipo.

En el horario nocturno, Edith Hermida tiene asegurada su continuidad durante 2027 al frente de "Bendita TV", tras asumir la conducción que anteriormente estaba en manos de Beto Casella. En cambio, Hernán Drago todavía negocia su futuro, aunque recibió una propuesta para mantener un programa propio a las 22.

Las decisiones forman parte de la planificación de Canal 9 para el próximo año, en un contexto económico complejo para la televisión abierta. En ese escenario, la continuidad de Marengo será uno de los temas pendientes que deberá resolver la gerencia de programación.