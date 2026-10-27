Destacada C
Avanzan las negociaciones para la continuidad de Rocío Marengo en El Nueve
La conductora bahiense todavía no tiene asegurada su continuidad al frente de "Todo cocinado". Una reunión en las próximas horas aclararía el panorama.
El futuro televisivo de Rocío Marengo está rodeado de incertidumbre. Mientras El Nueve comenzó a delinear su programación para 2027, la continuidad de la conductora bahiense al frente de "Todo cocinado" es una de las cuestiones que todavía permanecen sin resolver.
Según informó la periodista Laura Ubfal, las autoridades de la emisora tienen previsto mantener una conversación con Marengo durante los próximos días para determinar si su ciclo gastronómico seguirá en pantalla el año que viene.
La decisión dependerá, en buena medida, de la propia conductora y de su disposición para continuar al frente de un programa diario. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre su permanencia ni sobre una eventual salida del canal.
Marengo desembarcó en las tardes de El Nueve en marzo de este año, luego de una reestructuración de la programación que incluyó la salida de "Escuela de Cocina", anteriormente conducido por Eugenia Tobal. Su nuevo espacio, "Todo cocinado", combinó propuestas gastronómicas con entretenimiento, actualidad e invitados.
La actriz y modelo, nacida en Bahía Blanca y estrechamente vinculada con Mayor Buratovich, regresó así a la conducción televisiva con un formato propio, que ocupa un lugar importante dentro de la programación vespertina de la señal.
Mientras su situación continúa abierta, otros conductores parecen tener un panorama más definido. Flor de la V seguirá al frente de "Los profesionales de siempre", mientras que Carmen Barbieri ya mantuvo conversaciones para permanecer en la franja del mediodía, con la posibilidad de incorporar nuevos integrantes a su equipo.
En el horario nocturno, Edith Hermida tiene asegurada su continuidad durante 2027 al frente de "Bendita TV", tras asumir la conducción que anteriormente estaba en manos de Beto Casella. En cambio, Hernán Drago todavía negocia su futuro, aunque recibió una propuesta para mantener un programa propio a las 22.
Las decisiones forman parte de la planificación de Canal 9 para el próximo año, en un contexto económico complejo para la televisión abierta. En ese escenario, la continuidad de Marengo será uno de los temas pendientes que deberá resolver la gerencia de programación.
Avanzan las negociaciones para la continuidad de Rocío Marengo en El Nueve
La ciencia aclara dudas sobre el aceite de romero para el crecimiento del pelo
Un excampeón anunció que vuelve a subirse a un midget: de quién se trata
Pringles: detienen a un trabajador rural por robar corderos de un campo vecino
Vuelve la nubosidad y se va acercando la inestabilidad: la lluvia sería a la noche
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Escaló un paredón y rompió un vidrio para intentar robar en una casa del macrocentro
-
La región19 horas ago
Investigan si los ladrones de la pañalera de Punta Alta son militares
-
Noticias B16 horas ago
"Un velatorio": la angustia de los trabajadores ante el cierre de la farmacia de OSFA
-
Deportes24 horas ago
Balón de Oro 2026: ceremonia engalanada con Messi y Lautaro Martínez en lista de candidatos
-
Noticias A13 horas ago
Hospitalizan a una mujer tras un fuerte choque en el barrio Napostá
-
Noticias B19 horas ago
La neurocientífica que trabajó con Gallardo en River dará una charla gratuita en Bahía
-
Noticias B19 horas ago
Aumentan las cuotas de los colegios privados: cuánto se pagará en noviembre y diciembre
-
Noticias B22 horas ago
Profertil y el Municipio dieron un paso clave hacia una inversión de US$1.700 millones