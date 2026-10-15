Inter Miami venció al New York City y se clasificó a los playoffs de la MLS

El Nu Stadium fue el escenario de un choque crucial en la recta final de la temporada regular de la MLS 2026. Inter Miami CF venció 2-0 a New York City FC y se clasificó a la post temporada seis fechas antes del cierre de la fase regular.

En el arranque el conjunto neoyorquino jugó más en el campo rival. En tanto que los conducidos por Cristian González no lograron entregarle la pelota a Lionel Messi y ergo la generación de su juego.

Mientras se midieron en los minutos iniciales, fue el conjunto visitante el que avisó primero con un remate de Nicolás Fernández Mercau cuya pelota controló sin problemas Dayne St. Clair.

Bastó la primera aparición de Messi para que Las Garzas tuviesen su la más clara con un gran pase del crack rosarino para Gonzalo Luján que llegó al fondo y mandó un centro para Germán Berterame cuyo cabezazo obligó a la exigencia de Matt Freese.

Hacia los 20 minutos el Inter Miami tomó el control y llegó la apertura del marcador con un golazo por la jugada colectiva en la que Sergio Reguilón tocó al medio Messi, recibió en la medialuna del área y tocó de primera para Rodrigo De Paul que metió un pase perfecto a Luis Suárez quien asistió a Berterame para romper el cero.

Messi siguió siendo gravitante y tuvo chances de convertir. La primera tras un pase de Suárez y con un remate que se desvió en un rival. Luego recibió de Berterame y su tiro se fue por arriba del travesaño.

Antes del descanso llegó el segundo de Las Garzas y fue con una contra letal en la que Messi asistió a De Paul, que remató en la medialuna del área y su tiro fue inatajable para Freese. Fue un golazo del Motorcito.

En el complemento el elenco local mantuvo el control y Messi volvió a aparecer con una diagonal de derecha a izquierda en la que dio un preciso pase a Reguilón, cuyo centro quedó corto.

Más tarde Leo avisó otra vez con un remate de zurda que se fue por arriba del travesaño.

En una de las últimas del cotejo, Messi remató en el área chica, pero Freese atenazó la pelota.

Antes del cierre De Paul casi firmó el doblete con un tiro a colocar que Freese llegó a desviar y la pelota dio en el travesaño. Otro madero, el palo izquierdo, evitó el tanto de Riquelme Fillipi tras un pase de Messi.

En la última, St. Clair le atajó un penal a Fernández Mercau y el Inter Miami se llevó la victoria que le aseguró su pase a los playoffs. La franquicia de la Florida se afirmó en el segundo puesto de la Conferencia Este con 52 puntos y quedó a 14 del líder Nashville SC.

Fuente: Infobae