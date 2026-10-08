Olimpo y Villa Mitre ya tienen árbitros para sus próximos cruces en el Federal A

El Federal A tendrá un domingo de alto voltaje para los equipos bahienses, con Olimpo y Villa Mitre afrontando compromisos decisivos en distintos caminos del certamen.

El Aurinegro recibirá a San Martín de Formosa por la ida de las semifinales de la Fase Campeonato, en la serie que conduce al primer ascenso. El encuentro se jugará el domingo 11 de octubre, desde las 16, en el Roberto Carminatti.

Para ese partido fue designado como árbitro José Darío Sandoval, de Concordia. Lo acompañarán Emanuel José Serale, de Córdoba, y Guido Córdoba, de Concordia, mientras que el cuarto árbitro será Lautaro Manuel Paletta, de Tandil.

Olimpo llega a esta instancia después de superar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y ahora buscará dar otro paso fuerte como local para quedar bien parado de cara a la revancha en Formosa.

La otra semifinal por el ascenso la jugarán Cipolletti y Alvarado de Mar del Plata, también el domingo, desde las 15:30, con arbitraje de Fernando Jesús Rekers, de Córdoba.

Por su parte, Villa Mitre comenzará su recorrido en la Reválida, donde visitará a Costa Brava de General Pico por la ida de la primera etapa.

El partido se disputará el domingo 11, desde las 15, y tendrá como juez principal a Diego Saúl Novelli, de Tandil. Los asistentes serán Martín Daniel Nardelli, de Luján, y Oscar Ariel Bono, de Junín, mientras que la cuarta árbitra será Camila Romero, de Tandil.

El Tricolor buscará traerse un buen resultado desde La Pampa para definir la serie en Bahía Blanca y sostener sus chances en el segundo camino del torneo.

De esta manera, el domingo marcará una nueva página importante para los representantes locales: Olimpo, con la ilusión intacta por el primer ascenso, y Villa Mitre, con el desafío de empezar sólido en la Reválida.

La agenda del fin de semana

Viernes 9 de octubre

21:30: San Martín de Mendoza-Argentino de Monte Maíz. Árbitro: José Manuel Díaz.

22:00: Juventud Antoniana-Huracán Las Heras. Árbitro: Mauricio Exequiel Martín.

Sábado 10 de octubre

16:00: Defensores de Vilelas-Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero.

16:00: Deportivo Rincón-Kimberley de Mar del Plata. Árbitro: Fernando Omar Marcos.

Domingo 11 de octubre

Semifinales por el ascenso

15:30: Cipolletti-Alvarado de Mar del Plata. Árbitro: Fernando Jesús Rekers.

16:00: Olimpo-San Martín de Formosa. Árbitro: José Darío Sandoval.

Reválida