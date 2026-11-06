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Colapinto terminó noveno en las Prácticas Libres 1 de Brasil
El piloto argentino tuvo un buen arranque en el circuito de Interlagos, donde se disputa la 21ª fecha de la Fórmula 1. La segunda práctica libre será desde las 16 y podrá seguirse por televisión y streaming.
Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con un alentador 9° puesto en la primera práctica libre, disputada en el circuito de Interlagos, en San Pablo.
El piloto argentino, que compite con Alpine, afronta la 21ª fecha de la temporada 2026 después de un complicado cierre en México, donde una sanción posterior a la carrera lo relegó al 15° lugar y lo dejó sin los puntos que había conseguido en pista.
Según informó TyC Sports, Colapinto terminó entre los 10 mejores de la primera sesión de entrenamientos, que se desarrolló entre las 12.30 y las 13.30, y tendrá una nueva oportunidad de probar su monoplaza durante la tarde.
La segunda práctica libre está programada para las 16, hora argentina, y se extenderá hasta las 17. Ambas sesiones son fundamentales para ajustar la puesta a punto de los autos y recopilar información antes de la clasificación.
La actividad continuará el sábado con el tercer entrenamiento libre, previsto para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15 y determinará el orden de largada de la carrera principal.
El Gran Premio de Brasil se disputará el domingo 8 de noviembre, desde las 14, sobre el tradicional Autódromo José Carlos Pace.
El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4.309 metros y presenta 15 curvas, importantes desniveles y un trazado que se recorre en sentido antihorario. La competencia está prevista a 71 vueltas, para completar una distancia total de 305,939 kilómetros.
Toda la actividad podrá seguirse en vivo por Fox Sports y mediante Disney+ Premium, mientras que la transmisión de ESPN estará disponible en la plataforma de streaming.
Colapinto buscará aprovechar su buen comienzo en Brasil para consolidar el rendimiento de Alpine y llegar en condiciones competitivas a la clasificación del sábado.
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