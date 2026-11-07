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Colapinto saludó a sus fanáticos de Bahía que fueron a verlo en Brasil
Miles de fanáticos se acercaron para ver a las principales figuras de la categoría.
Franco Colapinto fue el gran protagonista del fan fest del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine recibió una ovación multitudinaria en Interlagos la mañana de este sábado, donde compartió escenario, bromas y mates con Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo.
Miles de fanáticos se acercaron para ver a las principales figuras de la categoría. Entre ellos había una importante presencia de argentinos, con muchas banderas y con presencia bahiense que el piloto notó y mencionó.
"No, boludo, es una locura. Se siente muy bien, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá. Estoy muy agradecido, esto está lleno de banderas argentinas, de Bahía, de todos lados. Gracias, chicos", dijo desde el escenario.
El encuentro comenzó con las apariciones de los pilotos de Haas y Red Bull, entre ellos Max Verstappen e Isack Hadjar. Este último consiguió despertar los aplausos del público cuando pronunció un “obrigado” en portugués.
Sin embargo, el momento más esperado llegó con la aparición de Colapinto. Aunque Hamilton había recibido una cálida bienvenida, la presencia del argentino desató una ovación todavía mayor. Los hinchas levantaron banderas y celulares mientras coreaban su nombre.
El piloto sorprendió al subir al escenario con una campera pese a las altas temperaturas. Minutos después se la quitó y la arrojó hacia la tribuna, provocando una nueva reacción de los espectadores.
Con el termo bajo el brazo y el mate en la mano, Colapinto agradeció especialmente a los argentinos que viajaron para acompañarlo.
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