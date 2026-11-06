El club La Falda renovó su instalación eléctrica y estrenó iluminación LED

El club La Falda inauguró un nuevo sistema integral de iluminación LED de alta eficiencia y completó la renovación de su infraestructura eléctrica, mediante un proyecto desarrollado con el acompañamiento de EDES y el Centro de Formación Profesional Nº 402.

La iniciativa permitió modernizar las instalaciones de la histórica institución, fundada en 1933, y mejorar las condiciones de seguridad para los cientos de chicos que participan de sus actividades deportivas.

La obra se suma a la reciente incorporación del esperado piso de parquet, otra de las mejoras realizadas en el club.

Según informó EDES, la empresa donó la totalidad de los materiales necesarios, mientras que el proyecto estuvo a cargo de un profesional matriculado y su ejecución fue realizada por alumnos del Centro de Formación Profesional Nº 402, bajo la supervisión de sus docentes.

Durante un mes y medio, los estudiantes desarrollaron sus prácticas profesionalizantes en las instalaciones de La Falda, donde pudieron aplicar sus conocimientos en una obra concreta y contribuir a la renovación del espacio deportivo.

Además de incorporar tecnología de iluminación más eficiente, los trabajos permitieron contar con una instalación eléctrica renovada y adecuada a las necesidades de la institución.

Desde EDES destacaron la importancia del trabajo conjunto entre empresas, establecimientos educativos y clubes, al considerar que estas iniciativas permiten mejorar la infraestructura comunitaria y, al mismo tiempo, generar oportunidades de formación para futuros trabajadores.

De esta manera, La Falda continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones, con obras que benefician tanto a sus deportistas como a las familias que forman parte de la vida cotidiana del club.