Caputo viaja a Tailandia para acelerar un desembolso de US$900 millones del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este fin de semana a Bangkok, Tailandia, para participar de la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde buscará destrabar un desembolso de US$900 millones correspondiente al programa vigente con la Argentina.

Durante su estadía, el funcionario tiene previsto mantener un nuevo encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en medio de las negociaciones para completar la tercera revisión del acuerdo.

La delegación argentina estará integrada también por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios.

El objetivo del Gobierno es conseguir la aprobación de la auditoría realizada por los técnicos del Fondo a fines de septiembre en Buenos Aires, cuyo informe todavía no fue publicado. De ese resultado depende la habilitación del próximo giro de fondos.

Aunque en el equipo económico confían en obtener el visto bueno del organismo, uno de los puntos pendientes es el tratamiento del incumplimiento de la meta fiscal registrado durante el primer semestre.

En ese contexto, no se descarta que la Argentina deba solicitar un waiver, una dispensa que permite continuar con el programa pese a no haber alcanzado alguno de los objetivos comprometidos.

Como contrapartida, el Gobierno destaca el desempeño de las reservas internacionales, luego de que el Banco Central acumulara compras de divisas por más de US$14.000 millones, lo que permitió superar la meta establecida en ese apartado.

Además de las conversaciones con Georgieva, Caputo participará de las reuniones de los distintos comités y del plenario de gobernadores que forman parte del encuentro internacional.

La directora del FMI inauguró formalmente las actividades este miércoles con un discurso centrado en los desafíos que enfrenta la economía mundial, especialmente por el impacto de la inteligencia artificial y el encarecimiento de la energía.

Georgieva advirtió que los elevados costos energéticos continúan generando presiones inflacionarias al incrementar los precios de los fertilizantes, los alimentos y los insumos industriales.

También alertó sobre el crecimiento del endeudamiento global, que podría superar el 100% del Producto Bruto Interno (PBI), y reclamó a los países fortalecer sus cuentas públicas y reconstruir sus reservas.

En ese escenario, el viaje de Caputo será una nueva oportunidad para avanzar en las negociaciones con el organismo y obtener los fondos pendientes, en momentos en que el Gobierno busca sostener el programa económico y fortalecer la posición financiera del país.