La goleada catastrófica que dejaría a River sin localía y con chances de Superclásico

En el inicio de este jueves de la 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, River cumplió con una victoria por 2-0 sobre el descendido Aldosivi en Mar del Plata y, horas más tarde, Belgrano tropezó con Gimnasia por 2-1 en La Plata, por lo que al Millonario le quedó, en principio, allanado el camino al cuarto lugar del Grupo B que le asegura la localía en los octavos de final. Pero...

Con 26 puntos y una diferencia de gol de +7, al conjunto de Leonardo Ponzio solo le queda un equipo capaz de alcanzarlo: con 23 unidades, +2 en goles y su encuentro de la jornada aún por disputarse, se trata de Barracas Central, hoy sexto y local de Racing este viernes desde las 15.

El problema para el Guapo es que, en su afán de arrebatarle la plaza a La Banda y ser quien disfrute de la última localía en octavos de su zona, solo le sirve un festival ante La Academia, empezando por un 6-0 para empardarle los tantos a favor al Millonario y tener uno menos en contra. Un 6-1 los igualaría en todo y pasaría al frente Barracas por tabla de fair play y, a partir de allí, si logra más conquistas igual precisa una goleada por cinco de diferencia.

Esa posibilidad remota pero real de que River caiga al quinto puesto trae aparejada la chance de que se repita un Superclásico en octavos, siempre y cuando Boca también tropiece con Defensa y Justicia y Vélez le gane Unión, relegándolo al cuarto lugar del Grupo A. Todo, a definirse entre viernes y sábado.

Hoy por hoy, con River ocupando la cuarta plaza del B, disputaría el inicio de los playoffs frente a Lanús, parte de una zona aún sin acción en la jornada y por la que el Granate visitará el domingo a Central Córdoba en el cierre. Pero también en este caso, según los resultados que se den, podría cruzarse tanto con Vélez como con Defensa y Justicia y Newell's.

Fuente: TyC