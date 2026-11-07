Deportes
Definición de la Tabla Anual: Boca, Argentinos y Central buscan el título
Los tres partidos comenzarán a las 17.30 horas.
El Torneo Clausura llega al cierre de su etapa regular. Este fin de semana se conocerán los cruces de octavos del campeonato y, además, un equipo será el mejor de la temporada.
Son tres los clubes que se disputan esa Tabla Anual: Boca, Argentinos y Rosario Central. Y los tres llegan con distintas realidades.
La calculadora del campeón
Los tres equipos jugarán esta definición de local y los tres duelos serán a las 17.30. Sin embargo, cada uno tiene distintas chances:
- Boca: es el único de los tres que depende de sí mismo.
Necesita ganar y no importa el resultado del resto. Mas allá de que hoy está igualado con Argentinos Jrs, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena tiene una amplia diferencia de gol a favor.
Si empatara, tiene que esperar que Argentinos y Central no ganen. Incluso -en ese contexto-, si el Bicho empatara y el Canalla perdiera, también le sirve.
Si sus rivales pierden, no importa cómo salga su partido, el Xeneize se quedará con el título.
- Argentinos: depende de Boca, pero corre con ventaja ante Central.
El club de La Paternal debe ganar para mantener sus chances. Con ese resultado, a su vez, debe esperar que Boca no gane. Incluso, si empatara y el Xeneize no suma de a tres, depende de que en Rosario el equipo de Jorge Almirón no gane.
Argentinos se llevará el título si gana y Boca no lo hace. También podría conseguirlo si empatara y sus rivales directos no ganan.
Si pierde, no tiene posibilidad de coronarse campeón.
- Rosario Central: solo le sirve ganar y esperar
El Canalla se quedará con el título solo si gana, y Boca y Argentinos pierden o empatan.
En ninguna otra circunstancia -dentro de esta definición- los dirigidos por Almirón tienen chances de sumar otra estrella.
Es el equipo defensor de la Tabla Anual que consiguió el año pasado.
El viaje de Tapia
El presidente de la AFA anticipó que formará parte de la coronación del plantel que logre la Tabla Anual. En el caso de que el campeón sea un equipo de CABA, el festejo será en ese momento.
Pero, si llegara a ser Central, Claudio Tapia explicó que la ceremonia deberá atrasarse las dos horas que tiene de viaje hasta Rosario.
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.
Fuente: Página 12
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