Definición de la Tabla Anual: Boca, Argentinos y Central buscan el título

El Torneo Clausura llega al cierre de su etapa regular. Este fin de semana se conocerán los cruces de octavos del campeonato y, además, un equipo será el mejor de la temporada.

Son tres los clubes que se disputan esa Tabla Anual: Boca, Argentinos y Rosario Central. Y los tres llegan con distintas realidades.

La calculadora del campeón

Los tres equipos jugarán esta definición de local y los tres duelos serán a las 17.30. Sin embargo, cada uno tiene distintas chances:

Boca: es el único de los tres que depende de sí mismo.

Necesita ganar y no importa el resultado del resto. Mas allá de que hoy está igualado con Argentinos Jrs, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena tiene una amplia diferencia de gol a favor.

Si empatara, tiene que esperar que Argentinos y Central no ganen. Incluso -en ese contexto-, si el Bicho empatara y el Canalla perdiera, también le sirve.

Si sus rivales pierden, no importa cómo salga su partido, el Xeneize se quedará con el título.

Argentinos: depende de Boca, pero corre con ventaja ante Central.

El club de La Paternal debe ganar para mantener sus chances. Con ese resultado, a su vez, debe esperar que Boca no gane. Incluso, si empatara y el Xeneize no suma de a tres, depende de que en Rosario el equipo de Jorge Almirón no gane.

Argentinos se llevará el título si gana y Boca no lo hace. También podría conseguirlo si empatara y sus rivales directos no ganan.

Si pierde, no tiene posibilidad de coronarse campeón.

Rosario Central: solo le sirve ganar y esperar

El Canalla se quedará con el título solo si gana, y Boca y Argentinos pierden o empatan.

En ninguna otra circunstancia -dentro de esta definición- los dirigidos por Almirón tienen chances de sumar otra estrella.

Es el equipo defensor de la Tabla Anual que consiguió el año pasado.

El viaje de Tapia

El presidente de la AFA anticipó que formará parte de la coronación del plantel que logre la Tabla Anual. En el caso de que el campeón sea un equipo de CABA, el festejo será en ese momento.

Pero, si llegara a ser Central, Claudio Tapia explicó que la ceremonia deberá atrasarse las dos horas que tiene de viaje hasta Rosario.

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota



15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

* Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.



17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi



17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi



17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra



* Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual).



22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña



*Por no tener que definir clasificación alguna a playoffs.

Fuente: Página 12