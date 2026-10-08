Poeta canadiense gana Premio Nobel de Literatura por reescribir mitos griegos

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, uno de los reconocimientos más importantes del mundo de las letras. La Academia Sueca destacó su trayectoria y su particular manera de reinterpretar los mitos griegos a través de una escritura que desafía los géneros tradicionales.

A sus 76 años, Carson se convirtió en una de las pocas mujeres en recibir el galardón, que el año pasado había quedado en manos del escritor húngaro László Krasznahorkai.

La autora es reconocida por una producción literaria que combina poesía, ensayo, filosofía, traducción y narrativa. Su trabajo se caracteriza por recuperar personajes y relatos de la antigua Grecia para abordar cuestiones contemporáneas, como el amor, la identidad, el deseo y la pérdida.

Una de sus obras más conocidas es Autobiografía de Rojo, publicada en 1998, en la que transforma al gigante mitológico Gerión en un adolescente que atraviesa conflictos personales y afectivos. A través de ese personaje, Carson construye una historia que combina elementos de la tradición clásica con experiencias propias del mundo actual.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

El libro, escrito como una novela en verso, se convirtió en uno de los títulos más representativos de su trayectoria y contribuyó a consolidar su reconocimiento internacional.

Entre sus publicaciones también se destacan Eros, dulce y amargo (1986), La belleza del marido (2001), Si no, el invierno (2002) y Nox (2010), una obra experimental en la que explora el duelo por la muerte de su hermano.

Además de su actividad como escritora, Carson desarrolló una extensa carrera académica vinculada al estudio de las lenguas y la literatura clásicas. Su conocimiento del griego antiguo constituye una de las principales influencias de sus creaciones, en las que combina referencias históricas con recursos narrativos contemporáneos.

En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, una distinción que reconoció su capacidad para renovar las formas de expresión poética y establecer conexiones entre diferentes épocas y tradiciones culturales.

La elección de la canadiense se produjo después de que su nombre apareciera durante años entre los candidatos al Nobel, junto con otros escritores como Haruki Murakami, Can Xue, Thomas Pynchon y Cristina Rivera Garza.

El galardón está acompañado por una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas y será entregado el próximo 10 de diciembre en Estocolmo, durante la tradicional ceremonia que recuerda el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.

Con esta distinción, la Academia Sueca reconoce una trayectoria que amplió los límites de la poesía contemporánea y convirtió los relatos de la antigüedad en una herramienta para explorar las inquietudes de la sociedad actual.