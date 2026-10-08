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La AGN cuestionó operaciones con oro: detectan una pérdida de mil millones de dólares
Las operaciones de cobertura vinculadas con el metal precioso generaron un resultado negativo.
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025, pero señaló que las operaciones de cobertura vinculadas al oro generaron un resultado negativo equivalente a US$1.023 millones, con pagos realizados en divisas.
El dictamen, aprobado mediante la resolución 205/2026, consideró que los estados contables presentaron “razonablemente, en todos sus aspectos significativos” la situación patrimonial y financiera de la entidad al cierre del año.
Sin modificar esa opinión favorable, la AGN incorporó un párrafo de énfasis sobre los derivados asociados al oro. Allí registró una ganancia de $8 billones por diferencias de cotización y una pérdida de $1,5 billones derivada de operaciones financieras relacionadas con ese activo.
El organismo precisó que durante 2025 el Central contrató derivados liquidables en dólares “con el fin de cobertura”, cuyo subyacente fue el oro. Del resultado negativo, US$960,2 millones correspondieron a opciones y US$62,8 millones a las primas pagadas.
La controversia surgió luego de que el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, asegurara públicamente que el BCRA había especulado con la evolución del precio internacional y “erró el cálculo”. Esa interpretación no figura en el dictamen técnico, que define las operaciones como coberturas.
Una fuente oficial vinculada directamente con la operatoria sostuvo que los resultados deben analizarse junto con la valorización del activo protegido. Desde esa perspectiva, las pérdidas de los derivados redujeron parte de las ganancias generadas por el fuerte aumento del precio del oro, pero no las anularon.
El informe tampoco señaló faltantes de lingotes ni una pérdida global de las reservas. El BCRA había informado previamente que en 2025 obtuvo un resultado positivo de $34,3 billones y un patrimonio neto de $51,3 billones. Además, indicó que el oro aumentó 64,9% en dólares durante ese año.
En paralelo, la AGN envió al Central otra auditoría específica sobre la gestión y el traslado al exterior de las reservas físicas para que el organismo presente su descargo.
Con información de La Nación
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