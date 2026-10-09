El Banco Central rechazó las pérdidas por el oro y aseguró que ganó US$2.505 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rechazó el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las pérdidas generadas por operaciones financieras con oro y aseguró que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo de US$2.505 millones por sus tenencias del metal precioso.

La respuesta llegó después de que el organismo de control, encabezado por Juan Manuel Olmos, advirtiera que la autoridad monetaria había perdido US$1.023 millones mediante instrumentos financieros vinculados a la cotización internacional del oro.

A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que el resultado del último ejercicio contempla tanto la revalorización del metal como las operaciones de cobertura utilizadas para proteger las reservas internacionales ante eventuales caídas de su precio.

El BCRA obtuvo en 2025 un resultado neto positivo de USD 2.505 millones por su posición en oro. Más información: https://t.co/Z5OWBQlZnx — BCRA (@BancoCentral_AR) October 8, 2026

Según la entidad presidida por Santiago Bausili, estas herramientas funcionan como un seguro que permite reducir riesgos, aunque pueden generar costos cuando el activo aumenta su cotización.

"Como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable —tal como ocurrió en 2025—, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo", sostuvo.

En ese sentido, el Banco Central consideró que no corresponde analizar de manera aislada las pérdidas de los instrumentos financieros, sino que deben evaluarse junto con las ganancias obtenidas por la valorización de las reservas.

La institución también defendió la continuidad de esta política y señaló que las operaciones de cobertura sobre el oro se realizan desde 2007.

Incluso afirmó que, entre 2007 y 2011, los costos de mecanismos similares, en relación con el valor del metal en cartera, fueron proporcionalmente casi el doble de los registrados durante el año pasado.

Además, remarcó que en aquel período la AGN no había formulado observaciones sobre estas prácticas y que tampoco existieron cuestionamientos de los auditores externos.

El enfrentamiento adquirió un tono político cuando el BCRA acusó directamente a la conducción del organismo de fiscalización de intentar desacreditar a sus autoridades.

"La actual conducción de la AGN se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos", expresó el comunicado.

La entidad agregó que el uso de las funciones de control con objetivos partidarios perjudica su institucionalidad y recordó que la propia Auditoría aprobó los estados contables correspondientes a 2025.

Por su parte, la AGN había señalado que las operaciones con derivados financieros generaron pérdidas por US$1.023 millones, pese a que la suba internacional del oro produjo una importante ganancia patrimonial para el Banco Central.

La controversia también provocó la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó públicamente a la autoridad monetaria mediante una publicación en sus redes sociales.

"A la mentira se la combate con información", expresó el mandatario al compartir la explicación oficial.

"Mientras ellos sigan diciendo sus mismas mentiras, nosotros vamos a seguir contestando con las mismas verdades", añadió.

De esta manera, la discusión quedó centrada en la interpretación de los resultados: mientras la AGN cuestionó las pérdidas específicas de las operaciones financieras, el Banco Central defendió el balance positivo del conjunto de su posición en oro durante 2025.