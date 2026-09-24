Destacada C
En vivo: el Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y debate los cambios en Zonas Frías
La Cámara alta dio luz verde a la reforma de la Carta Orgánica de la institución monetaria, que deberá regresar a Diputados.
El proyecto sobre el Banco Central introduce cambios en el funcionamiento del organismo, establece la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario y modifica las reglas para la designación y remoción de sus autoridades.
El Senado mantendrá la exclusividad para intervenir en esos procesos y, entre las modificaciones acordadas, se establece una mayoría absoluta para remover a los directores. Los cambios harán que la iniciativa deba regresar a Diputados si es aprobada.
En paralelo, los senadores debatirán una reforma del régimen de Zonas Frías, que contempla modificaciones al esquema de subsidios al gas y busca reducir su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas. Durante las negociaciones previas a la sesión, el oficialismo debió acordar cambios con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios.
NOTICIA EN DESARROLLO
Fuente: C5N
En vivo: el Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y debate los cambios en Zonas Frías
Escandinavia desde bahía: un viaje en grupo por fiordos, capitales y minicruceros
El Invernal de midgets va por su cuarta fecha: se corre de noche y hay 68 inscriptos
Acusan a un menor de 16 años por la muerte del trabajador boliviano en Buratovich
La pobreza subió en todo el país: en Bahía alcanza a 86 mil personas
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Revelarán un documento inédito sobre el histórico caso OVNI ocurrido cerca de Bahía
-
Noticias B21 horas ago
Detienen a un hombre que robó en una panadería en el centro
-
Noticias A8 horas ago
Banfi: "Nos sacan Zona Fría para pagarles el aire acondicionado a los chaqueños"
-
Deportes8 horas ago
Marcelo Gallardo sufrió una paliza en su debut con Ecuador
-
Noticias A5 horas ago
Investigan una posible estafa por venta de celulares en Bahía
-
Uncategorized23 horas ago
Alerta amarilla por viento en Bahía: hasta qué hora está vigente la advertencia
-
Noticias A9 horas ago
El Senado debate la quita de Zona Fría en Bahía: "A la clase media la mata"
-
Noticias B8 horas ago
Buratovich: investigan muerte de trabajador boliviano en celebración de la Virgen de Copacabana