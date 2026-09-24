En vivo: el Senado aprobó con modificaciones la reforma del Banco Central y debate los cambios en Zonas Frías

El proyecto sobre el Banco Central introduce cambios en el funcionamiento del organismo, establece la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario y modifica las reglas para la designación y remoción de sus autoridades.

El Senado mantendrá la exclusividad para intervenir en esos procesos y, entre las modificaciones acordadas, se establece una mayoría absoluta para remover a los directores. Los cambios harán que la iniciativa deba regresar a Diputados si es aprobada.

En paralelo, los senadores debatirán una reforma del régimen de Zonas Frías, que contempla modificaciones al esquema de subsidios al gas y busca reducir su alcance territorial para concentrar el beneficio en las regiones con temperaturas más extremas. Durante las negociaciones previas a la sesión, el oficialismo debió acordar cambios con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios.

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Fuente: C5N