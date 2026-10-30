Las compras de dólares superaron los USD 50.000 millones desde la salida del cepo

Los argentinos compraron en septiembre USD 2.896 millones en efectivo, la segunda cifra mensual más alta de 2026, según el último informe del Banco Central. Con ese resultado, las adquisiciones brutas acumuladas desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, alcanzaron los USD 50.186 millones.

Durante septiembre, 1,6 millones de personas compraron dólares, mientras que unas 758 mil vendieron por USD 425 millones. Descontadas esas operaciones, la compra neta de billetes fue de USD 2.471 millones.

El monto bruto superó los USD 2.853 millones registrados en agosto y quedó únicamente por debajo de los USD 3.319 millones de julio, el máximo del año. Además, aunque hubo menos compradores que el mes anterior, aumentó el promedio adquirido por persona.

Desde abril de 2025, las ventas de particulares sumaron USD 7.372 millones, por lo que la demanda neta acumulada llegó a USD 42.814 millones. Solo durante los primeros nueve meses de 2026, las compras brutas alcanzaron USD 23.794 millones, con un promedio mensual de USD 2.644 millones.

Si ese ritmo se mantiene hasta diciembre, el año podría cerrar con compras por aproximadamente USD 31.725 millones, por encima del rango de entre USD 26.000 y USD 30.000 millones estimado previamente por el Banco Central.

Respecto del destino del dinero, el organismo indicó que, de una salida neta cercana a USD 2.400 millones, “unos USD 800 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’”. Además, “otros USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales”, mientras que una cifra similar se destinó a incrementar activos externos.

La demanda de divisas continúa pese a que el dólar subió menos que la inflación. La cotización minorista avanzó 4,34% durante 2026, mientras que la inflación acumuló 23,6% hasta septiembre.

Fuente: Infobae