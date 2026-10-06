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Las consultoras que releva el BCRA estimaron una inflación de 1,9% para septiembre
Además de un ligero repunte en los precios, calculan que el país entrará en "recesión técnica".
Las consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortaron las proyecciones de crecimiento económico para 2026 y anticiparon que la economía entraría en una “recesión técnica” en el tercer trimestre. A la vez, pronosticaron una inflación de 1,9% para septiembre y anticiparon que cerrará en 30% en el año.
Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las perspectivas para la actividad económica mostraron un deterioro para el tercer trimestre y lo que resta del año. El conjunto de analistas estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad se habría contraído 1% en el tercer trimestre de 2026, una corrección de 2,1 puntos porcentuales frente a la proyección del relevamiento previo.
En caso de cumplirse este pronóstico, la economía ingresaría en una “recesión técnica”, que incluye dos trimestres consecutivos con caídas desestacionalizadas. Cabe destacar que el segundo trimestre del año experimentó una contracción de 0,6 por ciento.
En materia inflacionaria, la previsión de precios de septiembre subió 0,1 puntos porcentuales frente al informe anterior. El grupo de participantes con mejores resultados en sus pronósticos previos, identificado como el Top 10, también calculó una inflación de 1,9% para septiembre. Esa estimación implicó un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del sondeo anterior.
A propósito de los meses venideros, el reporte del BCRA exhibe una desaceleración a 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre. Sin embargo, en diciembre retomaría la tendencia alcista al ubicarse en 1,8% y el 2026 cerraría con una suba del 30%.
Fuente: Infobae
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