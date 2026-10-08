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Ventas de motos nuevas en Bahía crecen más del 30% en lo que va de año
Más de 4.400 unidades se patentaron en los primeros nueve meses del año.
La venta de motos nuevas en Bahía Blanca acumuló entre enero y septiembre de este año un total de 4.485 unidades, lo que representa un incremento de 32% en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).
A falta de tres meses para terminar el año 2026, la tendencia en el mercado de motovehículos apunta a que podría cerrar con números superiores a los registrados en todo 2025 cuando se concretaron 4.832 patentamientos.
Solo durante septiembre se registraron 503 unidades nuevas, frente a las 475 registradas en el mismo mes del año pasado, una suba de 5,9%.
Por otro lado, en los primeros nueve meses del año, se efectuaron 3.887 transferencias de motos en Bahía Blanca. Los datos oficiales reportan un aumento del 13% respecto de las 3.430 contabilizadas en el mismo lapso de 2025.
En septiembre se realizaron 502 transferencias de motos, un 19% más que las 407 registradas en agosto. En la comparación interanual, en cambio, se produjo una baja del 3%.
Ventas de motos nuevas en Bahía crecen más del 30% en lo que va de año
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