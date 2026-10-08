"Perdón, la amaba": el último mensaje del femicida muerto

Un mensaje publicado durante la madrugada en WhatsApp constituye uno de los elementos que se conocieron en las últimas horas sobre el femicidio de Noelia Díaz, de 33 años, ocurrido este jueves en Punta Alta.

"Perdón, la amaba", escribió Daniel Ferreyra, de 47 años, a las 6.07, en un estado de la aplicación de mensajería.

Horas después, el hombre fue encontrado muerto en el patio de su domicilio de avenida Tucumán 847, donde se habría quitado la vida mediante ahorcamiento.

La principal hipótesis de los investigadores es que Ferreyra asesinó a su expareja durante la noche del miércoles o la madrugada del jueves y posteriormente regresó a su vivienda.

Díaz fue encontrada sin vida en su casa de Corrientes 1073, con una herida cortante en el cuello. Según pudo reconstruir La Brújula 24, la mujer había estado acompañada por Ferreyra la noche anterior. Su madre, que vive en una construcción contigua, sabía de su presencia porque la propia víctima se lo había comentado cuando le pidió prestado un velador.

Aunque existían denuncias previas por violencia de género y una prohibición de acercamiento vigente hasta el 19 de octubre, el hombre continuaba frecuentando el domicilio.

La publicación de WhatsApp, realizada a primera hora de este jueves, podría contribuir a establecer la secuencia temporal de los hechos. Por el momento, se desconoce con precisión a qué hora se produjo el crimen.

Personal policial y de Policía Científica intervino en ambos domicilios para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias de las dos muertes.